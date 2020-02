La fille de Jamie Lynn Spears hospitalisée après un accident pendant la récréation

2020-02-16 17:30:05

La fille de Jamie Lynn Spears a été hospitalisée à la suite d’un “petit accident en récréation”, trois ans après qu’un accident de VTT l’ait mise à l’hôpital pendant une semaine.

L’alun ‘Zoey 101’ a transporté sa fille de 11 ans, Maddie, à l’hôpital cette semaine après s’être blessée au bras à l’école, et a partagé le résultat sur Instagram car elle a dit que c’était plus facile que d’envoyer un SMS à chacune de sa famille et copains.

Elle a écrit à côté d’une photo de Maddie avec son bras dans un bandage: “Celui-ci nous tient sur nos orteils, quelle que soit l’occasion … petit accident à la récréation aujourd’hui, mais rien de trop grave. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à obtenir cela a été vérifié rapidement, et tous ceux qui ont envoyé un SMS pour s’enregistrer!

“* il est beaucoup plus facile de simplement poster ceci, puis de répondre à chaque texte, parce que j’oublierai de répondre, et ensuite je serai impoli. (sic)”

L’hospitalisation survient après que Maddie s’est retrouvée à l’hôpital pendant une semaine à l’âge de huit ans, lorsqu’elle a été impliquée dans un accident de VTT.

Pendant l’incident, le véhicule de Maddie s’est renversé dans un étang au domaine de sa famille en Louisiane, la laissant immergée sous l’eau pendant plusieurs minutes.

Et plus tôt ce mois-ci, Jamie Lynn, 28 ans, qui a Maddie avec Casey Aldridge et Ivey, 21 mois avec son mari Jamie Watson, a qualifié le rétablissement de sa fille de “miracle”.

Réfléchissant à cet incident effrayant, elle a écrit sur les réseaux sociaux: “Il y a 3 ans aujourd’hui, le dimanche du Super Bowl est tombé le 5 février, et je ne l’oublierai jamais, car c’est le jour où mon monde s’est arrêté.

“Cela a commencé comme la plupart des dimanches, aller à l’église, rendre visite à de la famille, essayer soudainement de sauver la vie de ma fille, les emmener, nous croire que nous l’avions perdue pour toujours, et c’était comme si le monde était immobile autour de moi.”

“Je n’ai jamais parlé en détail de cette journée et des événements qui ont suivi, mais ce que je partagerai, c’est que Dieu nous a bénis d’un vrai miracle. Maddie est non seulement restée ici avec nous, mais elle s’est complètement rétablie.”

Jamie Lynn a ensuite remercié les fans pour leur soutien pendant la période difficile et a exhorté les gens à être reconnaissants pour les “petits miracles” qu’ils vivent chaque jour.

Elle a poursuivi: “Je sais que beaucoup d’entre vous ont prié si fort pour nous, donc je ne laisserai jamais passer cette journée sans remercier chacun de vous pour chaque prière que vous avez dite pour nous, et j’espère que vous savez tous que nous ne prenons pas cette énorme la bénédiction nous a été donnée pour acquise, car la plupart ne sont pas aussi chanceux et nous sommes pleinement conscients de ce fait horrible et injuste.

“Je suis rempli de gratitude aujourd’hui, et tous les jours, même les mauvais jours, car même ces jours sont un cadeau, que tant d’autres donneraient n’importe quoi juste pour avoir leurs proches.

“Soyons tous reconnaissants pour les petits miracles de notre vie de tous les jours, que nous pouvons considérer comme acquis, car tout cela pourrait changer en une seconde. Merci à tous d’être toujours là pour moi et ma famille, nous vous apprécions et vous aimons tellement. #MiracleAnniversary. (sic) “

