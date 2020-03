La fille de Jenna Dewan aime son nouveau petit frère

2020-03-26 21:30:05

La fille de Jenna Dewan, Everly, est obsédée par son nouveau petit frère et est déjà désireuse de changer de chambre afin qu’elle puisse partager une chambre avec son frère.

La fille de six ans de Jenna et de son ex-mari Channing Tatum aime l’expérience d’être une grande sœur du nouveau-né Callum – que Jenna a avec sa fiancée Steve Kazee – et est déjà désireuse de changer de chambre afin qu’elle puisse partager une chambre avec son frère.

Parlant d’Everly, Jenna – qui a donné naissance à Callum plus tôt ce mois-ci – a déclaré: “J’étais tellement excitée qu’elle rencontre son petit frère.

«Elle est venue à l’hôpital et c’était adorable. Elle l’a blotti, elle s’est blottie contre lui. Elle a continué à parler d’une petite voix de bébé et elle lui montrait des photos.

“Elle ne cesse de me demander quand elle peut partager une chambre avec lui.”

La star de “ Flirty Dancing ” ne peut pas non plus croire à quel point son enfant aîné est actif, car Everly est heureuse de se retrouver coincée quand il s’agit de changer la couche de Callum.

Jenna a ajouté au magazine People: “Elle veut toujours tenir Callum. Je ne le pousse pas sur elle, mais elle est tellement excitée et très aimante envers lui et ouverte et câline.

“Elle sait récupérer les lingettes [for diaper changes]. Je l’encourage à aider. Je l’ai laissée choisir ce qu’il allait porter pendant la journée et ses tenues pour le coucher. Elle a aussi une berceuse qu’elle aime lui chanter. ”

Pendant ce temps, Jenna avait précédemment révélé qu’Everly “aime être en charge” et être “une petite aide”, car elle avait aidé sa mère à organiser la crèche de Callum avant sa naissance.

L’actrice “Step Up” a jailli le mois dernier: “Elle m’a aidé à tout organiser dans la crèche: les vêtements, les peluches, les fauteuils poire.

“Elle aime être en charge et est une petite aide.”

