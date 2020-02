La fille de Jenna Dewan Everly «aime être en charge»

2020-02-19 19:00:05

Jenna Dewan a révélé qu’elle et Everly, la fille de Channing Tatum, âgée de six ans, “adore être en charge” et a été une grande “petite aide” pour décorer la pépinière de son demi-frère à naître.

Jenna Dewan dit que sa fille Everly “aime être accusée”.

L’actrice de 39 ans a révélé que sa fille de six ans – qu’elle a avec son ex-mari Channing Tatum – est sa “petite assistante” et a aidé à “tout organiser” dans la pépinière qu’ils ont aménagée pour Jenna. enfant à naître avec fiancé Steve Kazee.

S’adressant au nouveau numéro du magazine PEOPLE – qui sortira vendredi (21.02.20) – Jenna a déclaré: “Elle m’a aidé à tout organiser dans la pépinière: les vêtements, les peluches, les fauteuils poire.

“Elle aime être en charge et est une petite aide.”

La beauté brune a également révélé que son futur mari – qui a posé la question ce mois-ci – était un fou à trouver l’inspiration pour la chambre à la maison qu’ils partagent ensemble sur l’application de médias sociaux Pinterest.

Elle a dit: “Il a beaucoup de style et était plus au sommet du tableau Pinterest que moi!”

Le couple a emménagé dans leur nouvelle maison à Los Angeles en décembre, et ils ont veillé à prendre des éléments de leur style pour construire leur résidence de rêve.

Jenna – qui a finalisé son divorce avec Channing, la star de “Magic Mike” le 11 février, après une séparation de deux ans – a précédemment déclaré: “Steve aime un look plus minimaliste et a un goût incroyable.

“J’ai tendance à devenir plus féminin et mystique dans mes goûts, mais nous avons facilement trouvé un juste milieu.”

La paire a annoncé qu’elle avait fait passer sa relation au niveau supérieur et qu’elle avait hâte de passer une “vie” ensemble mardi (18.02.20).

Partageant ce qui semble être un instantané professionnel de la paire s’embrassant alors qu’elle montre sa bague de fiançailles – qui a été conçue par l’actrice de ‘Twilight’ Nikki Reed – sur Instagram, elle a écrit: “Une vie à aimer et à grandir avec vous … vous avoir mon cœur. ”

Son futur mari a partagé la même photo touchante sur son propre profil de médias sociaux, il a publié des paroles de la chanson de Water Liars ‘Let It Breathe’.

Il a écrit: “Quand vous vous réveillerez le matin, je vous embrasserai le visage avec un sourire que personne n’a jamais vu.

“Quand tu te réveilleras le matin, je t’embrasserai les yeux et te dirai que c’est toi que j’ai aimé toutes ces années.”

Jenna a récemment révélé qu’Everly se “préparait” à des nuits blanches à la naissance de sa demi-sœur.

Elle a dit: “Elle vient de me dire ce matin:” Je me prépare pour que ce bébé pleure tout le temps “.

“C’était tellement adulte et elle m’a demandé si le bébé pleurait dans la nuit si elle pouvait sortir de son lit et aller chanter la chanson du bébé. Et j’étais comme, c’est si doux.”

Mots clés: Jenna Dewan, Steve Kazee, Channing Tatum, Everly Tatum

Retour au flux

.