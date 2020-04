La fille de Jimmy Fallon perd sa dent au milieu de son entrevue avec Ciara et Russell Wilson

Jimmy Fallon’s les filles sont les cadeaux qui continuent de donner, et encore une fois mardi, la vie l’a empêché d’essayer simplement de faire un talk-show de fin de soirée depuis sa maison. Comme toujours, cependant, les interruptions sont tout simplement trop précieuses!

Cette fois, cependant, ce fut un moment décisif pour sa plus jeune fille Winnie, car elle venait de perdre une dent … alors que le moment s’était arrêté alors que Jimmy parlait avec ses invités Ciara et Russell Wilson. Russell parlait de l’important travail caritatif auquel il participe et de la façon dont ses organisations redonnent pendant la pandémie de coronavirus lorsque Winnie est soudainement entrée dans la pièce.

Jimmy essaya de la retenir pendant un moment jusqu’à ce qu’il ait traité ce qu’elle venait de dire. “Papa, j’ai perdu ma dent”, lui a-t-elle dit. Et juste comme ça, il a dû mettre l’interview en pause pour répondre à son excitation. Mais en tant que parents eux-mêmes, Ciara et Russell étaient tout aussi ravis du moment majeur que Jimmy.

Ciara a demandé à Winnie comment cela s’était passé, et il s’est avéré qu’il se passait plus de choses dans les coulisses qu’une simple perte de dents aléatoire. “Maman a mis une ficelle autour de ma dent et elle a essayé de la retirer, puis ça a marché”, expliqua simplement Winnie.

Alors que Jimmy parlait avec ses invités de la façon dont ils s’adaptent à la vie à l’intérieur, la vie se déroulait juste à l’extérieur de la pièce pour lui et sa famille.

Appelant cela la “nouvelle normalité”, Ciara et Russell ont dit qu’ils devaient s’habituer à ce que les enfants interrompent leurs réunions vidéo et à peu près tout le reste.

Comme de nombreux parents à travers le pays, ils sont devenus des aides-enseignants (et parfois des enseignants) avec Russell remplaçant comme entraîneur de gym et Ciara enseignant même à toute sa famille comment danser … toute sa famille.

“Comment sont les mouvements de Russell sur la piste de danse?” Lui a demandé Jimmy.

“Il a son joli petit – c’est un bon danseur de poche,” répondit-elle finalement.

“Hé, je suis dans la poche, tu sais ce que je dis?” Russell sourit, bien que nous ne soyons pas tout à fait sûrs de ce qu’elle essayait de dire.

“Il a son joli petit groove dans lequel il va et il le fait très bien”, a déclaré Ciara.

Jimmy s’installe en fait dans un joli groove à lui avec ces éditions “At Home” de “The Tonight Show”. Le chaos à peine contrôlé de lui à la maison avec sa famille a été un plaisir absolu à regarder et a donné une nouvelle énergie à son spectacle. De plus, nous sommes tous absolument amoureux de ses filles Winnie et Franny.

Autant nous voulons que le monde revienne à ce qu’il était, nous pourrions presque apprécier de voir régulièrement un spectacle “At Home” ce soir une fois que les choses se seront calmées. Peut-être que Jimmy pourrait filmer ses émissions du vendredi de chez lui, ou au moins revenir de temps en temps.

Il va nous manquer ses filles, ses toboggans et playhouse sympas, les “graphismes” incroyables créés par sa fille … vraiment tout à ce sujet.

