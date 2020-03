La fille de John Candy s’ouvre à l’occasion de l’anniversaire de la mort du comédien

Cela fait vingt-six ans depuis la mort du comédien John Candy à l’âge de 43 ans en 1994. Son décès soudain a été un choc car il était au sommet de sa carrière.

John Candy, 1985 | Collection Donaldson / Archives Michael Ochs / .

L’acteur a laissé sa femme et ses deux jeunes enfants. Récemment, sa fille, Jennifer, a partagé son cœur à l’anniversaire de la mort de son père.

Le jour où Candy est morte

Jen Candy, l’aînée des deux enfants du comédien, se souvient très bien du jour du décès de son père. Les deux enfants étaient à l’école à l’époque. Jen avait 14 ans et son frère, Chris, avait neuf ans et chacun a été invité à se rendre au bureau du prêtre. Elle et son frère, qui sont tous deux des artistes à part entière aujourd’hui, se sont souvenus de la façon dont la nouvelle avait été diffusée dans une interview accordée en 2016 au Hollywood Reporter.

John Candy | La collection d’images LIFE via .

Chris a parlé de ce jour en disant: «J’ai ce seul souvenir d’avoir vu cet enfant en masse, et il s’amuse, et j’ai eu cette énergie étrange qui m’a submergé là où j’ai pu me sentir plus âgée. Et puis le père Donie nous a conduits au presbytère. Bob Crane, l’assistant de mon père était là. Notre maman était là, en larmes. “

La famille a appris que Candy était décédée d’une crise cardiaque lors du tournage de la parodie occidentale, Wagons East, en 1994.

“J’ai pleuré hystériquement pendant cinq minutes, puis je me suis arrêté”, a déclaré Jen. «Et puis j’ai fini de pleurer en public pendant un certain temps. Ce fut un tourbillon après ce point. C’est à ce moment-là que nous avons vraiment connu les paparazzis parce que vous aviez toutes les caméras. “

Steve Martin se souvient affectueusement de Candy

En plus de Wagons East, Candy a également filmé Uncle Buck, Avions, Trains et Automobiles, Cool Runnings, et a fait une apparition voleuse de scène dans Home Alone.

Rappelant ses mois de travail avec Candy sur les avions, les trains et les automobiles, Steve Martin a déclaré à JC Corcoran en 2015: «Le premier jour du tournage, [Candy] apporté tout cet équipement d’exercice. Faire du jogging, des vélos stationnaires, des poids et tout. Je ne l’ai jamais touché. “

Steve Martin et John Candy dans «Avions, trains et automobiles» | Paramount / .

«Il était un acteur brillant, en particulier dans les avions, les trains et les automobiles. Je pense que c’était son meilleur travail. »

«C’était un gars très gentil, très doux et compliqué. Il était toujours sympathique, toujours ouvert, drôle, gentil et poli », a déclaré Martin. “Mais je pouvais dire qu’il avait une sorte de petit cœur brisé en lui.”

Commentaires récents de la fille de Candy

Et maintenant, la fille de Candy, Jen, à l’occasion du 26e anniversaire de la mort de son père bien-aimé, se souvient de lui avec amour.

Depuis son compte Twitter, Jen a dit: “Tu me manques … je t’aime!” Jennifer Candy a tweeté. “Capisce?! # Johncandy # johncandy26 (j’ai écrit quelque chose longtemps puis je l’ai supprimé, honnêtement, cela résume ce que je ressens en ce moment xo)”

Ben Stiller a commenté: “Le travail de ton père a été une source constante d’inspiration, de divertissement, de brillance, d’étonnement, de rire et d’amour pour moi et ma famille.”

L’année dernière, Ryan Reynolds a dit de Candy dans un article: «C’est le 25e anniversaire du décès de John Candy. . . Si vous n’avez pas vu beaucoup de son travail, jetez un œil à ses films. C’était un trésor. Merci à @ chriscandy4u et @therealjencandy. ”