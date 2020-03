La fille de Kerry Katona présente des symptômes de coronavirus

2020-03-28 11:30:07

La fille aînée de Kerry Katona, Molly, 18 ans, souffre des symptômes du coronavirus, alors que Kerry dit qu’elle fait de son mieux pour faire face en tant que mère de cinq enfants.

La chanteuse de 39 ans a révélé que sa fille de 18 ans, Molly – qu’elle a avec son ex-mari Brian McFadden – a les “symptômes” de la maladie respiratoire, et dit que cela a été “vraiment effrayant” de naviguer dans la vie avec sa famille en tant que mère de cinq enfants.

Kerry – qui a également Lilly-Sue, 17 ans, avec Brian, ainsi que Heidi, 13 ans, et Maxwell, 11 ans, avec son deuxième mari Mark Croft, et sa fille DJ de cinq ans avec son défunt mari George Kay – a partagé des informations importantes pour les parents sur Instagram, et a déclaré qu’elle se sentait “tellement mieux” après avoir été informée par le médecin de la télévision Ranj Singh.

Dans la légende du post, elle a écrit: “Je viens de recevoir ce qui contient les informations correctes! Ce qui me rend et j’en suis sûr que beaucoup d’autres beaucoup mieux! Être une mère de 5 enfants et mon aînée ayant les symptômes c’est vraiment effrayant, restez en sécurité et restez à la maison merci à @drranj de m’avoir envoyé ce xxx (sic) ”

Le message contient des faits clés pour les parents qui tentent de traverser la pandémie actuelle, qui a déclaré que les parents ne seront pas séparés de leurs enfants à moins qu’ils ne soient eux-mêmes malades et doivent être soignés à l’hôpital.

Le message de Kerry vient après qu’elle ait précédemment partagé une image qui prétendait que les enfants seraient séparés de leurs parents s’ils avaient le virus, bien que les informations se soient révélées fausses.

Elle a sous-titré le message à l’époque: “VEUILLEZ RESTER À LA MAISON !!!!!!!!!!! On m’a envoyé ce qui a fait peur à moi mais je vous dis ce que je sais que je ne quitte pas ma maison ! Je suis mère de 5 enfants, mon anxiété est à travers le toit “! Je n’ai pas posté cela pour effrayer les gens, mais en voyant des photos d’idiots sanglants dans des groupes en train de bronzer, on a l’impression que les gens ne comprennent toujours pas ce qui se passe! vous envoyer tout amour et lumière (sic) “

