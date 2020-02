La fille de Kim Kardashian à Chicago West est tombée d’une chaise haute et a dû obtenir des points de suture

Kim Kardashian a révélé sa fille Chicago a récemment pris une dégringolade qui l’a envoyée à l’hôpital.

En apparaissant sur “GMA” Mercredi matin, le “L’incroyable famille Kardashian” star – qui partage des enfants Nord, 6, Saint, 4, Chi, 2 et Psaume, 8 mois, avec mari Kanye West – a rompu son horaire très serré le matin en tant que maman occupée de quatre enfants et a rappelé un incident récent où Chicago est tombée de sa chaise haute.

“Toute la journée est chaotique, mais je fais de la microgestion”, a expliqué Kim à propos de son horaire quotidien. “Alors je me lève à 5h40, dans la salle de gym à 6 heures, fait, vous savez, [by] 7, ils se réveillent, je les lève à 7h05, le petit déjeuner à 7h30, la porte à 7h55. Comme si c’était super géré. “

“GMA”, Lara Spencer a alors demandé, “Que se passe-t-il quand la vie se passe? Les choses iront mal.”

“Oui, je veux dire l’autre jour, ma fille Chicago est tombée de sa chaise haute, a coupé tout son visage, des points de suture, nous avons dû aimer tout comprendre”, se souvient Kim. “Donc, des trucs se produisent, tu dois juste y aller.” Heureusement, Kim a rassuré que Chicago allait “bien”, mais elle a une “grosse cicatrice sur le front”.

Également lors de l’émission, la fondatrice de KKW a expliqué comment elle s’intègre dans le temps des stages en droit. “C’est donc mon après-midi”, a expliqué Kim. “Je vais au bureau … et ensuite je fais mes lectures supplémentaires et mes affaires à la maison vers 21 heures de 21 heures à 11 heures.”

“Je veux dire, c’est si difficile”, a-t-elle ajouté. “Je viens de terminer la première année. Je suis sur le point de prendre le baby bar dans quelques mois, ce qui est une nécessité pour continuer pendant les trois prochaines années en Californie, donc ça fait du bien d’avoir terminé la première année. C’est très difficile . “

Kim a également réfléchi à la façon dont elle est mieux adaptée pour étudier à ce stade de sa vie qu’elle ne l’était à l’université.

“Si j’étais allé à l’école quand vous savez il y a des années quand j’aurais dû, cela n’aurait pas signifié autant pour moi et je n’aurais pas été aussi passionné que moi … tout cela a du sens pour moi maintenant. Je aimer.”

