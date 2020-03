La fille de Kim Kardashian, North West, a fait une maison de quarantaine pour ses poupées

Nord Ouest fait sa part pour se préparer à la coronavirus.

Le vendredi, Kim Kardashian a partagé une vidéo d’une «maison de quarantaine» que sa fille de six ans avait conçue pour ses poupées du nom de sa mère et de son père: Kim et Kanye West.

La maison, qui ressemblait à des boîtes en carton d’Amazon, comportait des fleurs, des livres, une bouteille de désinfectant pour les mains et un minuscule oreiller à l’intérieur.

“North et ses maisons”, a déclaré Kim alors qu’elle tournait la caméra au-dessus de la maison de North. “Elle a fait une section mise en quarantaine pour Kim et Kanye.”

La fondatrice de KKW a alors ri en déplaçant les poupées, qui étaient assises à une petite table, côte à côte. Kim, 39 ans, a continué à montrer plus de la petite maison, y compris les fenêtres que North avait faites, “afin que nous puissions regarder dehors”.

Découvrez la maison faite maison de North, ci-dessous!

Il semble que North prenne sa maman, comme plus tôt cette semaine Kim a partagé une vidéo de sa désinfection d’un kit de maquillage de jeu que Khloe Kardashian lui avait donné à transmettre à l’une de ses filles, North ou Chicago. Apparemment, Khloe toussait et Kim ne voulait prendre aucun risque au milieu de la propagation de COVID-19.

“Khloé m’a remis ça, mais je ne veux pas le toucher parce qu’elle me l’a donné. Avez-vous un désinfectant?” Kim a demandé à un médecin anonyme de se laver les mains dans sa cuisine. “Je ne peux pas donner ça à ma fille.”

Kim a ensuite trouvé une boîte de lingettes Clorox et a précédé pour désinfecter le cadeau.

“C’est la nouvelle confiture de ce que je fais chaque fois que quelqu’un me tend quelque chose”, a expliqué Kim. “Je l’ai vue tousser et je ne suis pas déçue”, a-t-elle déclaré en référence à sa sœur cadette.

Après avoir soigneusement essuyé la boîte de maquillage, Kim a expiré, “Ok, maintenant je peux la donner à ma fille.”

Avec la pandémie obligeant les gens à prendre toutes les précautions, Kim a emboîté le pas pendant son histoire Instagram et a donné à ses abonnés des conseils sur la façon de se saluer en toute sécurité.

“Nous avons un médecin ici et César et moi allons montrer la nouvelle façon appropriée de dire bonjour”, a-t-elle expliqué, alors que le médecin tapait du pied sur les pieds de César, au lieu de serrer la main.

Kim a également fait la démonstration de la mesure de sécurité, mais a plaisanté: “Je n’ai pas le temps pour deux, donc je n’en ferai qu’un”, avant de proposer un autre conseil.

“Vous ne devriez pas faire de coudes parce que vous toussez dans vos coudes. Alors, plus de coudes, ou faites juste un petit arc,” dit-elle alors que le médecin et César joignaient leurs mains et s’inclinaient.

Selon de récents rapports des médias, le coronavirus a infecté plus de 156 000 et tué plus de 5 800.

