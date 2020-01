La fille de Kobe Bryant est également décédée dans un accident d’hélicoptère

2020-01-26 23:00:05

La fille de 13 ans de Kobe Bryant est également décédée dans l’accident d’hélicoptère qui a tué son père dimanche (26.01.20).

La légende du basket-ball de 41 ans faisait partie des cinq personnes décédées lorsque son hélicoptère privé s’est écrasé à Calabasas dimanche matin, et il a maintenant été confirmé que sa fille Gianna était également à bord et est décédée.

Selon TMZ, Kobe et Gianna se sont dirigés vers la Mamba Academy pour une pratique de basket-ball au moment de l’accident, qui a tué tout le monde à bord.

Les noms des trois autres personnes tuées dans l’incident n’ont pas été révélés, mais on pense que l’épouse de Kobe et la mère de Gianna, Vanessa Bryant, n’étaient pas à bord, et leurs trois autres enfants non plus, Natalia, 17 ans, trois ans -old Bianka et Capri, sept mois.

Vanessa n’a pas encore commenté publiquement la tragique nouvelle.

Au moment de la rédaction du présent rapport, le crash faisait toujours l’objet d’une enquête et on ne savait pas encore ce qui avait provoqué la chute de l’hélicoptère.

Kobe est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de basket-ball de tous les temps, faisant 18 équipes d’étoiles au cours de sa carrière de 20 ans avec les LA Lakers, ainsi que d’être un choix de première ronde au repêchage de 1996, remportant cinq championnats NBA, deux NBP Finals MVP et être nommé MVP de la ligue en 2008.

Les Lakers ont fameusement retiré les deux maillots de Kobe, numéro 8 et 24, et il est le seul joueur de l’histoire de l’équipe à avoir reçu cet honneur.

Kobe a également connu le succès dans le monde du cinéma, remportant un Oscar pour son court métrage, “ Dear Basketball ”, en 2018.

