La fille de Kobe Bryant, Gianna, était prête à continuer son héritage

Kobe Bryant était convaincu que son héritage en tant que l’un des plus grands joueurs de basket-ball de tous les temps était entre de bonnes mains avec sa fille de 13 ans, Gianna, qui avait ses propres aspirations.

Malheureusement, ni Kobe ni sa fille ne vivraient pour la voir réaliser ces ambitions, car ils sont tous les deux morts dans un accident d’hélicoptère dimanche. Kobe était âgé de 41 ans, fier père de quatre belles filles et a rapidement haussé les épaules des fans qui insistaient sur le fait qu’il devait continuer d’essayer jusqu’à ce qu’il ait un fils pour continuer sa tradition de grandeur de basket-ball.

Kobe en a parlé lors d’une apparition sur “Jimmy Kimmel Live” en 2018, et il savait définitivement de quoi il parlait. Bien plus qu’un simple père adorateur, le joueur des 18 étoiles a également été entraîneur de l’équipe de Gianna.

Lorsque Kimmel a demandé si Gianna avait des ambitions à jouer dans la WNBA, Kobe a répondu: “Elle en est sûre.”

Il a poursuivi en disant que Gianna était la première personne à dire qu’il n’avait pas besoin d’un fils pour porter le flambeau de son impact sur le sport.

“La meilleure chose qui arrive, c’est quand nous sortons, et que les fans viennent vers moi, elle sera debout à côté de moi et ils diront: ‘Tu dois avoir un garçon. Toi et [Vanessa] dois avoir un garçon. Il faut que quelqu’un continue la tradition “,” a dit Kobe à Kimmel. “Elle est comme, ‘Oy, j’ai compris! Tu n’as pas besoin de garçon pour ça, j’ai ça. “

Et Kobe a dit que sa réponse était toujours: “C’est vrai. Oui, vous le faites.” On pouvait le voir rayonnant et souriant de fierté alors qu’il parlait de sa jeune fille.

Dans un clip refait surface après leur mort choquante, Kobe parle d’un moment à enjeux élevés lors d’un match de tournoi alors qu’il entraînait Gianna et il semblait qu’elle avait la pression du monde sur ses épaules.

Fier papa, Kobe rayonne de fierté en se rappelant comment sa fille a ressenti la pression de tout le monde en regardant la fille de Kobe Bryant face à un moment de lancer franc gagnant et vient de se détendre, de le secouer et de faire le travail.

Kobe et Gianna avaient toutes les deux confiance que son héritage se perpétuerait entre ses mains calmes et compétentes. Ces deux dernières années, ils étaient presque un incontournable au Staples Center en participant à des matchs de basket-ball ensemble. Ils manqueront à leurs amis, leur famille, leurs fans et ses futurs fans.

