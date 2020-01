La fille de Kristen Bell voulait aider à enterrer son grand-père

2020-01-30 19:00:04

La fille de Kristen Bell a proposé une fois d’aider à enterrer son grand-père avec la pelle fournie avec son jardinet jouet.

L’actrice de 39 ans a des filles Lincoln, six ans, et Delta, cinq ans, avec son mari Dax Shepard, et a rappelé un moment où l’un de ses enfants a proposé de “ramener [her] pelleter “aux funérailles de son grand-père pour qu’elle” l’aide à l’enterrer “.

Expliquant la situation lors d’une apparition dans ‘Late Night with Seth Meyers’ mercredi (29.01.20), Kristen a déclaré: “Leur grand-père était en train de mourir – et il est déjà décédé, mais pendant qu’il mourait, ma petite fille était dans le dos et dit: “Alors quand papa mourra … On va venir en Oregon avec toi?”

“Et je me suis dit:” Ouais, tu vas venir. ” Et elle m’a dit: “D’accord. Dois-je apporter ma pelle? Parce que j’ai un jardin.” Et j’ai dit: ‘Pourquoi voudriez-vous emballer votre pelle, chérie?’ Elle dit: “Eh bien, je veux l’aider à l’enterrer. Où le faisons-nous? Du côté de la maison? Ou …” Comme si c’était pratique et que je voulais aider. ”

La star de ‘Frozen 2’ a déjà parlé d’être honnête avec ses enfants, car elle et son conjoint “ne mentent pas” aux jeunes quand ils posent des questions difficiles sur le monde qui les entoure.

Dax, 45 ans, a déclaré: “Nous leur disons à peu près n’importe quoi s’ils nous le demandent. Nous ne le stupidons pas. Si Kristen et moi sommes connus publiquement pour tout aspect de la parentalité, c’est ça. Nous avons juste choisi le chemin où nous ne leur mentons pas, mais il y a certains sujets que nous serons sensibles autour. ”

Le couple a déjà essayé de répondre honnêtement lorsqu’on lui a demandé d’où venaient les bébés, mais Kristen a déclaré que le sujet était si “clinique” que leurs filles “s’ennuyaient” à mi-chemin.

Elle a ajouté: “Vraiment, au milieu de la deuxième phrase, elle s’est ennuyée et est sortie.”

Lincoln et Delta ont également interrogé leurs parents sur la mort auparavant, et Dax dit qu’il leur a dit honnêtement qu’ils “vont mourir” un jour, mais a veillé à ce que cela n’arrive pas avant “cent ans”.

L’animateur de podcast ‘Armchair Expert’ a déclaré: “Nous leur donnons la vraie réponse, et il y a toujours une certaine appréhension ou anxiété lorsque cela se produit. Par exemple,” Vais-je mourir? ” “Oui, tu vas mourir, mais ça va être dans cent ans.” ”

Et Kristen a ajouté: “C’est évidemment la plus terrifiante. Vous ne voulez pas leur donner un sentiment d’insécurité ou de peur, mais en même temps, je ne veux pas être malhonnête avec elle.

“Alors nous avons dit oui, et elle a pleuré pendant environ 30 secondes. Et puis elle allait bien et elle ne l’a jamais remis en question.”

