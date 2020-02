La fille de Kylie Jenner est allergique aux noix.

2020-02-05 07:30:04

La fille de Kylie Jenner, Stormi, est allergique aux noix.

La star de ‘Keeping Up With The Kardashians’ a révélé qu’elle avait un “ménage sans arachides” car sa fille de deux ans, Stormi, avait un problème de santé.

Parlant de l’allergie de sa fille, elle a déclaré: “C’est un ménage sans arachides. Toutes les noix en fait, pas seulement les arachides. Parce que Stormi est allergique.”

Bien que Stormi ne puisse pas avoir de noix, elle aime manger des bagels.

Elle a dit: “Oh, elle aime les bagels. Je me demande toujours de quoi rêve cette petite fille? Nous dormions [the other night]et elle s’est réveillée de son sommeil et a dit: «Bagel». Elle dormait profondément, rêvant de bagels. ”

Et Kylie aime cuisiner pour sa fille Stormi.

S’exprimant dans une vidéo de journal alimentaire pour le nouveau numéro du magazine Harper’s Bazaar, elle a partagé: “Je cuisine soit – probablement pour Stormi et moi-même – soit je mange quelque part des sushis. Bien sûr, je mange probablement trop de sushis.”

La personnalité de la télé-réalité, âgée de 22 ans, avait auparavant avoué que sa vie avait “changé pour toujours” lorsqu’elle a accueilli Stormi dans le monde il y a deux ans.

Marquant récemment le deuxième anniversaire du petit, elle a partagé: “Et juste comme ça, elle a deux ans … joyeux anniversaire à mon Stormi. 1er février 16h43, le moment où ma vie a changé pour toujours. Nous étions destinés l’un à l’autre stormiloo (sic)”

Et Kylie avait récemment parlé de la naissance de Stormi pour la première fois.

La mère d’un enfant – qui a Stormi avec Travis Scott – a déclaré: “En fait, je me suis induite. Je pensais que j’allais l’avoir le deuxième, 2-2-18, et elle est venue tôt. Ils m’ont cassé l’eau et j’ai l’a eu 45 minutes plus tard …

“C’était fou et, ouais, j’aimerais partager avec vous les gars. Joyeux anniversaire à mon bébé. Je ne peux pas croire qu’elle est sur le point d’avoir deux ans.”

