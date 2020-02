La fille de Mark Wahlberg a peur de conduire

2020-02-28 23:30:05

La fille de Mark Wahlberg est terrifiée à l’idée de conduire, après avoir eu une “mauvaise expérience” dans une voiturette de golf à Hawaï, dans laquelle ils ont conduit dans de la “lave sèche”.

L’acteur de 48 ans a révélé que sa fille aînée Ella, 16 ans, n’obtiendrait pas son permis de conduire de sitôt, car elle a “peur” de prendre le volant à la suite d’un incident avec de la lave pendant ses vacances à Hawaï .

S’exprimant sur “Jimmy Kimmel Live!”, Mark – qui a Ella, ainsi que Michael, 13 ans, Brendan, 11 ans et Grace, 10 ans, avec sa femme Rhea Durham – a déclaré: “Elle a eu une mauvaise expérience à Hawaï. Nous étions conduire dans une voiturette de golf et nous sommes censés rester sur le chemin et les deux côtés étaient de lave. Et puis je lui ai dit: “Ralentissez au coin de la rue.” Elle ne l’a pas fait. Vous savez, elle est comme, vous savez, a joué de la musique et puis, tout d’un coup, elle commence à monter sur la lave et elle sort littéralement du chariot, me laissant. ”

Et après avoir vu la réaction choquée de Jimmy, Mark a clarifié: “Ce n’était pas de la lave chaude. C’était de la lave sèche, tranchante, vous savez, dangereuse.”

Mais les nerfs au volant d’Ella sont venus comme une bonne nouvelle pour la star de ‘Ted’, car elle ne lui demande plus de conduire pour qu’elle puisse s’entraîner.

Il a ajouté: “Alors, elle n’a plus demandé à conduire, ce dont je lui suis reconnaissant. Et avant cela, c’était comme” Papa, laisse-moi prendre ta voiture. Disons simplement conduire dans le quartier. ” Et j’essayais, vous savez, de lui donner tous les conseils de sécurité et elle ne voulait tout simplement pas m’écouter, vous savez? Alors, je suis heureuse maintenant qu’elle ait changé. ”

Ce n’est pas la première fois cette semaine que Mark discute de sa progéniture, car plus tôt cette semaine, il a dit à Ellen Degeneres que sa plus jeune fille était “embarrassée” par lui et ne le laisserait pas danser avec elle lors d’une récente visite de papa et fille. un événement

Il a dit: “Je n’ai pas eu une danse. Elle a dit:” Papa, si tu m’embarrasses, je ne te parlerai plus jamais “.

“Mais nous avons quand même passé un bon moment ensemble.”

