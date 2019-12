La fille de Meri, Mariah, dit qu'elle se «débattait» ce Noël

Les parents des épouses sœurs de TLC, dont Kody Brown et ses quatre épouses Meri, Janelle, Christine et Robyn Brown, ont récemment déménagé à Flagstaff, en Arizona, où ils ont célébré les vacances ensemble.

Mais un membre important de la famille avait disparu. Mariah Brown, la seule fille de la première femme de Meri, est allée sur Instagram pour partager sa tristesse de manquer les vacances en famille. Cependant, elle l'a dépensé avec sa fiancée, Audrey Kriss, qui sera en vedette lors de la prochaine saison de janvier 2020 de Sister Wives de TLC.

Meri, Janelle, Kody, Christine et Robyn Brown | Frederick M. Brown / .

Mariah Brown a passé les vacances avec sa fiancée

Mariah Brown, 24 ans, qui étudie maintenant à Chicago et travaille comme professeur de yoga, a écrit un article poignant sur la disparition de sa famille Sister Wives juste avant Noël.

Dans une légende sous une photo de Mariah et de sa fiancée Audrey, la deuxième fille brune a écrit: «Je me sens vraiment reconnaissante pour celle-ci aujourd'hui. Pour m'occuper de moi quand je suis malade et m'aimer quand je suis une serviette et avoir toujours le plus grand sourire sur le visage. "

La star de Sister Wives a ajouté qu'elle avait du mal à s'éloigner de sa famille polygame à Noël. «J'ai eu un peu de mal à passer un autre Noël loin de ma famille, mais je suis tellement reconnaissante qu'Audrey m'a donné une autre famille incroyable avec laquelle j'ai tellement de chance et de plaisir à passer du temps de qualité avec», écrit-elle dans la poste. «Je suis reconnaissant d'avoir un excellent partenaire avec de bons parents / famille.»

La deuxième épouse de Kody, Janelle Brown, a répondu affectueusement à Mariah: "Tu vas tellement nous manquer."

Les fans de Sister Wives ont répondu positivement à Mariah, certains la félicitant d'être une brave et membre de la communauté LGBTQ, en particulier une personne d'origine religieuse conservatrice.

Un utilisateur d'Instagram a écrit: «Vous avez l'air incroyablement heureux. Je suis tellement content que vous ayez trouvé votre vie authentique. Notre petite-fille est sortie il y a environ 6 mois. Nous sommes plus que fiers d'elle. Merci d'être un si bon modèle pour toutes les jeunes filles qui y ont grandi. Joyeux Noël à vous deux. "

La mère de Mariah, Meri, a partagé des photos des enfants bruns à Noël

Pendant ce temps, de nombreux autres enfants de Sister Wives semblaient passer les vacances avec leurs parents dans leur nouvelle ville natale de Flagstaff, Arizona. Mykelti Brown Padron et son mari, Tony Padron, ont voyagé de l’Utah pour être avec la famille de Mykelti. La troisième épouse Christine Brown a également partagé des photos de plusieurs autres enfants bruns, comme Ysabel, Gwen, Garrison et Truely, s'amusant ensemble dans leurs maisons de location en Arizona pendant la saison des vacances.

La première épouse Meri, qui a récemment semblé être éloignée de Kody et d'une grande partie de la famille, s'est rendue sur les réseaux sociaux pour partager des photos d'elle passant du temps avec les jeunes enfants de la quatrième femme Robyn Brown à faire des activités de Noël amusantes. Elle a également évoqué les vacances passées avec Mariah et les plus vieux enfants Brown.

In Touch Weekly rapporte que Meri a partagé une série de photos de retour dans ses histoires Instagram, déclarant "le premier Noël de Mariah!" À côté d'une jolie photo de bébé de Mariah près du sapin de Noël en Utah. La première femme de Kody a également partagé un peu d'amour pour les autres enfants Brown les plus âgés, sous-titrant des photos des enfants de Kody avec Christine et Janelle, "les six premiers" et "et puis il y en avait 8."

Voir ce post sur Instagram

Vive, Queers! … A été la première chose que j'ai dite aux chiens lorsque je les ai emmenés pour leur promenade matinale et nous avons vu tant de gens se préparer pour le défilé aujourd'hui. Et puis quand nous sommes descendus au défilé pendant qu'Audge et Kaela sont allés prendre un verre, je me suis assis dehors avec Koda et nous avons juste pu nous délecter de la beauté qu'est Pride. Je pense qu'il y a cet énorme stéréotype de ce à quoi ressemble la «queerness» ou la «gayness». Mais ce que je vais dire, c'est que la seule chose que tout le monde au défilé avait en commun aujourd'hui était que nous avions tous l'air et surtout ressenti queer – de la manière la plus authentique pour nous, personnellement. . Je sais qu’il y a beaucoup de confusion autour de ce que je veux dire par «queer» et s’il s’agit d’un terme péjoratif à utiliser pour la communauté LGBTQIAPN +. Voici ma définition préférée de Queer de David Halperin: «Queer est par définition tout ce qui est en contradiction avec la normale, la légitime, la dominante. Il n'y a rien en particulier auquel il se réfère. »Je pense que Queerness et son parcours sont personnels et beaux pour toute personne qui est sur ce chemin. Je pense que c'est un terme magnifique, englobant et inclusif. . Je sais qu'aujourd'hui est le dernier jour technique du mois de la fierté – mais ce sera toujours une mission dans ma vie de créer et de garder de l'espace pour ceux qui se sentent différents de quelque manière, forme ou forme. Cela étant dit, demain est mon premier de mes cours de yoga communautaire. Il est à 8h du matin au parc Rogers et le lien est dans ma biographie pour plus de détails pour vous inscrire. J'adorerais vous voir là-bas. Si vous avez besoin de vous sentir vu, si vous avez besoin de vous sentir tenu, je vous veux là. Oui toi. (Vous n'avez pas besoin de vous identifier comme homosexuel pour y assister, je veux vraiment créer un espace pour que tout le monde se sente en sécurité). . Ces cours sont basés sur des dons. Cela signifie que je veux que vous payiez ce que vous pensez être financièrement en mesure de payer, de 0 $ à 10 $ ou autre. Aucune pression pour faire un don. La communauté est ce qui compte ici pour moi. Lien en bio. #pride #queer #prideparade #prideisaprotest #communityyoga #queertalkswithmariah

Un post partagé par Mariah Brown (@mariahbrwn) le 30 juin 2019 à 12h30 HAP

L’engagement de Mariah sera présenté lors de la prochaine saison de «Sister Wives»

Les fiançailles de Mariah avec Audrey, qu’elle a rencontrée alors qu’elles étaient toutes deux étudiantes au Westminster College, vont bon train. Après que Mariah soit sortie auprès de ses parents pour soutenir Sister Wives, le couple a commencé à se fréquenter et s'est fiancé en janvier 2019 à la Marche des femmes à Washington, DC.Leurs fiançailles seront présentées lors de la prochaine saison de Sister Wives, qui débutera le 5 janvier. , 2020.

La fille unique de Meri et Kody a également récemment parlé du stress des études supérieures. Elle est à mi-chemin avec son programme de maîtrise en travail social et justice sociale à l'Université Loyola à Chicago.

Dans une publication sur Instagram le 11 décembre, Mariah a admis qu'elle avait besoin d'un peu de repos pendant la saison des fêtes. "Ce semestre a été difficile", a écrit la star de Sister Wives. «J'ai eu l'occasion d'étudier des choses qui comptent beaucoup pour moi, que je poursuivrai certainement dans mon avenir, mais qui m'ont pris beaucoup de temps à traiter… Maintenant, je suis prêt à prendre le reste du mois pour profiter du temps avec la famille et prendre soin de moi. Bravo d'être à mi-chemin des études supérieures! »