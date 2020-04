La fille de Milla Jovovich se sent obligée de «faire ses preuves»

2020-04-13 22:30:04

Ever Anderson, la fille de Milla Jovovich, âgée de 12 ans, ressent de la pression pour “faire ses preuves” à Hollywood, car les gens supposent souvent qu’elle a eu ses opportunités “confiées” à elle.

Ever Gabo Anderson est la fille de l’actrice de 44 ans Milla et du cinéaste Paul W.S. Anderson, et a déclaré que le fait d’avoir deux parents célèbres a rendu plus difficile pour elle [her] propre chemin “à Hollywood, car les gens supposent souvent qu’elle a eu ses opportunités” lui “.

Elle a dit: “La partie difficile est de faire mes preuves. J’ai l’impression que quand ta maman est actrice et ton père est réalisatrice, ce sont de très grosses chaussures à remplir. Je veux travailler dur et faire mon propre chemin pour que les gens ne me voient pas seulement comme leur fille, mais aussi comme quelqu’un qui a travaillé pour elle, et que je sais vraiment ce que je fais et cela ne m’a pas été confié. ”

L’actrice de 12 ans insiste sur le fait qu’elle a raté des rôles aussi souvent que les autres jeunes actrices et n’a pas reçu de traitement préférentiel en raison de ses célèbres parents.

Elle a ajouté: “Il y a déjà eu pas mal de projets que j’ai auditionnés pour savoir où le rôle est allé à quelqu’un d’autre. C’est à ce moment-là que mes parents me rappellent de me dépoussiérer et de continuer à travailler si c’est vraiment ce que je veux faire. ”

Mais Ever – qui a récemment été interprétée comme Wendy dans le prochain remake de Disney de “ Peter Pan ”, et jouera une jeune Scarlett Johansson dans “ Black Widow ” – reconnaît l’influence de ses parents sur son cheminement de carrière.

Lors d’une interview avec le magazine Flaunt, elle a expliqué: “Grandir sur les décors de mes parents et regarder la façon dont les films sont tournés m’a toujours excité. J’ai toujours trouvé cool que mes parents travaillent dans un monde imaginaire.

«J’aime ce sentiment que j’éprouve quand je suis quelqu’un d’autre. C’est comme jouer à un jeu – un jeu que vous pouvez jouer avec les autres acteurs qui partagent et vous poussent à continuer. Beaucoup d’enfants à mon école, je n’aime plus les jeux de rôle, c’est donc ma façon de continuer à jouer avec les autres. “

