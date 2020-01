La fille de Philipps occupée a été “ contrariée ” par l’annulation du spectacle

2020-01-30 19:30:04

La fille de 11 ans de Busy Philipps était “bouleversée” pour sa mère lorsque son talk-show “Busy Tonight” a été supprimé, et a écrit une lettre de colère à E! pour leur faire connaître ses sentiments.

L’actrice de 40 ans a eu son E! émission annulée par le réseau l’année dernière, et a déjà expliqué comment elle se sentait “aveugle”, car elle prétend n’avoir reçu aucun avertissement préalable que l’émission pourrait être annulée.

Et maintenant, elle a révélé que sa fille de 11 ans, Birdie, avait également l’impression qu’il y avait eu une “injustice” dans la façon dont la situation était gérée, et a même écrit une lettre de colère aux patrons d’E! pour leur décision.

Busy a déclaré au magazine Us Weekly: “Elle est la meilleure! Être parent est difficile, que vous soyez un acteur ou un animateur de télévision ou un médecin ou quelqu’un qui reste à la maison. Tout est difficile. Souvent, surtout avec ma fille qui vieillit, elle est sa propre personne et parfois je me demande si elle comprend pourquoi je travaille autant ou combien les choses sont importantes pour moi et pourquoi je fais ce que je fais.

“Ensuite, j’ai trouvé cette lettre qu’elle avait écrite. Je veux dire, je lui demande toujours la permission avant de poster quoi que ce soit. Elle l’a juste fait parce qu’elle était bouleversée et elle a ressenti l’injustice pour moi et elle était si douce et vraiment drôle. m’a fait rire!”

L’alun de «Dawson’s Creek» – qui a Birdie et Cricket âgé de six ans avec son mari Marc Silverstein – avait précédemment partagé la lettre que sa fille avait écrite, dans laquelle elle appelait avec colère E! le “pire réseau de télévision jamais”.

Elle avait écrit: “Vous êtes le pire réseau de télévision jamais. Pourquoi! Eh bien 1. Vous vous êtes débarrassé de l’émission de mes mamans. 2. Vous avez perdu beaucoup de gens qui perdent leur emploi. 3. Vous sucez.

“Eh bien, de toute façon, ma mère travaille beaucoup plus dur que vous. Donc, vous ne la méritez pas. Elle trouvera un autre endroit pour faire son spectacle quand il deviendra populaire (sic)”

Au verso de la lettre, Birdie a ajouté: “Elle va la pousser jusqu’à ta **.”

