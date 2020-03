La fille de Robbie Williams écrit des chansons

2020-03-12 02:30:04

La fille de Robbie Williams, Teddy, a commencé à écrire ses propres chansons.

La fille de Robbie Williams a commencé à écrire des chansons.

La petite fille du hitmaker “ Let Me Entertain You ” Theodora – également connue sous le nom de Teddy – n’a peut-être que sept ans, mais elle prouve déjà qu’elle a hérité des capacités d’écriture de son père alors qu’elle a commencé à écrire des paroles à partir de zéro.

Parlant de ses enfants à la télévision aux États-Unis, Robbie est cité par la chronique Bizarre du journal The Sun: “Ma fille écrit déjà des chansons. C’est phénoménal. Et je prends le crédit de ce qu’elle écrit.”

Le chanteur de 46 ans a également Charlton, cinq ans, Coco, 18 mois, et son fils d’un mois Beau avec sa femme Ayda Field et a admis qu’il s’inquiétait de savoir quand ses enfants vieilliraient car ils pourraient lire les choses qu’il a faites dans le passé.

Il a expliqué: “En ce moment, ils me creusent, mais ils ne savent pas, ils ne savent pas lire.

“Dès qu’ils seront sur Wikipédia ou qu’ils pourront mettre mon nom sur YouTube, ils diront:” Vous avez écrit ces paroles? ” ”

Ce n’est pas la première fois que Robbie se vante des capacités musicales de Teddy comme il l’appelait auparavant le membre le plus talentueux de sa famille.

Il disait à l’époque: “Je ne suis pas le chanteur le plus talentueux de ma famille, ma fille est plus talentueuse que moi, Teddy est vraiment un chanteur fantastique.

“Elle a déjà une oreille musicale et c’est incroyable.”

Teddy a en fait fait une apparition sur la piste ‘Home’ sur l’album de Robbie ‘The Christmas Present’ – bien qu’il conservera les revenus de la chanson jusqu’à ce qu’elle soit assez âgée pour gérer son propre argent.

Le hitmaker des ‘Angels’ a récemment déclaré: “Non, pas encore. Je vais les garder.”

Un jour, Robbie a raconté qu’il venait d’entendre Teddy chanter dans leur home studio et a été époustouflé par sa voix.

Sur la façon dont le long métrage a vu le jour, il a déclaré: “Teddy est sur une piste appelée ‘Home’.

“J’ai un studio dans ma maison et les enfants se promènent.

“Cette fois-ci, elle chantait et j’ai dit: ‘Tu parles très bien, bébé – tu penses que tu te souviens de ces mots?’. Elle l’a fait sortir du parc.”

Mots clés: Robbie Williams, Ayda Field

Retour au flux

.