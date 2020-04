La fille de Sharon Osbourne, Aimee, a une appendicectomie d’urgence

2020-04-01 02:30:07

La fille de Sharon Osbourne, Aimee, doit subir une intervention chirurgicale d’urgence sur son appendice la semaine dernière.

La fille aînée de Sharon Osbourne a dû subir une appendicectomie d’urgence la semaine dernière.

La personnalité de la télévision, âgée de 67 ans, a révélé qu’Aimee, 36 ans, était passée sous le couteau dimanche (29.03.20) pour retirer son appendice et, bien que l’opération ait été un succès et qu’elle récupère maintenant, Sharon était dévastée qu’elle ne pouvait pas être avec elle parce que la pandémie actuelle de coronavirus l’a empêchée de lui rendre visite à l’hôpital.

S’exprimant sur son émission “The Talk”, Sharon a déclaré: “Nous avons été très bien. Je veux dire, vous savez, par rapport à beaucoup de gens, nous allons très bien.

“Mais hier, Aimee a été emmenée à l’hôpital. Elle a eu une opération d’urgence pour retirer son appendice. Donc, c’est le pire moment pour être à l’hôpital. Elle va bien, elle va bien maintenant, Dieu merci. Elle a mal et elle récupère . ”

La crise sanitaire mondiale a également fait des ravages pour les lésions nerveuses invalidantes de son mari Ozzy Osbourne, car il devait se rendre en Suisse la semaine prochaine pour un traitement, mais cela a été reporté car la plupart des vols dans le monde ont été échoués.

Sharon a expliqué: “Nous avons dû annuler notre voyage en Suisse. Nous devions partir le 8 avril, mais nous avons dû annuler pour son traitement. Nous nous accrochons juste comme tout le monde. Vous savez, nous essayons juste de rester à l’écart et taisez-vous, et juste, vous savez, tenez-le là.

“Mais honnêtement, je trouve ces temps si effrayants.

“Je pense juste que c’est un moment vraiment, vraiment effrayant d’être en vie … Je pleure chaque jour quand je regarde le nombre de morts augmenter, et de plus en plus de gens attrapent ce virus, et je suis juste vous savez, dévasté par ça . Pour moi, je suis comme, vous savez, le cœur brisé. ”

Sharon et Ozzy ont pris des précautions supplémentaires pour se protéger du COVID-19 – qui a déjà tué plus de 36000 personnes dans le monde depuis décembre – car le rockeur de 71 ans est sur la liste des risques élevés en raison de son diagnostic de Parkinson l’année dernière.

Mots clés: Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne, Aimee Osbourne

Retour au flux

.