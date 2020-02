La fille de Steven Spielberg demande des conseils après le lancement de sa carrière dans le porno

Ce n’est pas parce que son père vaut environ 3,7 milliards de dollars qu’elle doit se reposer sur ces lauriers.

Mikaela Spielberg fait savoir à tous ses nouveaux fans qu’ils peuvent la pourboire, via Venmo, s’ils le souhaitent.

La fille du quintuple réalisateur oscarisé Steven Spielberg annoncé dans une interview avec un tabloïd britannique Le soleil mercredi qu’elle poursuivait une carrière dans le divertissement pour adultes.

Peu de temps après, elle est allée sur Instagram, la casquette à la main.

“Hé vous tous, merci pour cet immense amour de la boîte de réception, je ne m’attendais pas à une réaction positive comme celle-ci”, a-t-elle écrit.

“Juste quelques remarques: étant donné que les plateformes de paiement ne vous permettent pas de payer pour le contenu via leurs TOS, j’accepte toujours des conseils pour les interactions et simplement parce que (quoi que ce soit en dehors des photos et des vidéos.)

“Cela étant dit, je ne crois pas au principe que les gens paient pour me parler, car mes nouveaux fans signifient le monde. Donc, si vous souhaitez me donner un conseil, voici mon Venmo @ Mikaela-Spielberg.”

“Aussi, si je ne vous réponds pas, c’est parce que RIP ma boîte de réception. Aussi lorsque vous interagissez, assurez-vous de confirmer votre âge pour ma propre protection.”

Elle a signé: “Xoxo mika le lutin chonky”.

Elle travaille également à la création d’une page OnlyFans, selon ses médias sociaux.

Mikaela, qui a été adoptée à la naissance par la réalisatrice et épouse de “Jurassic Park”, Kate Capshaw, en 1996, a déclaré à The Sun que ses parents étaient “intrigués” mais “pas contrariés” lorsqu’elle a annoncé la nouvelle via FaceTime ce week-end.

“Je suis vraiment fatigué de ne pas pouvoir capitaliser sur mon corps et franchement, je suis vraiment fatigué qu’on me dise de haïr mon corps. Et je me lasse aussi de travailler au jour le jour d’une manière qui ne satisfait pas mon âme “, a-t-elle déclaré à la publication. “J’ai envie de faire ce genre de travail, je suis capable de ‘satisfaire’ les autres, mais ça fait du bien parce que ce n’est pas d’une manière qui me fait me sentir violée.”

L’actrice basée à Nashville, dans le Tennessee, a déclaré qu’elle a toujours été une personne de nature sexuelle – “pas de manière prédatrice, mais juste dans le sens où les gens d’ici dans le Sud pourraient ne pas encore être à l’aise”.

Elle a dit qu’elle ne voulait pas dépendre de ses parents ou de l’État, mais a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une “impasse”, d’un choix décisif, mais plutôt d’un choix positif et stimulant.

“J’ai réalisé qu’il n’y avait aucune honte à être fasciné par cette industrie et à vouloir faire quelque chose qui soit sûr, sain d’esprit et consensuel”, a-t-elle déclaré.

Elle a cependant une stipulation très stricte sur les films qu’elle réalise: elle ne couchera pas avec une autre personne devant la caméra; donc des trucs en solo seulement.

“La raison pour laquelle je ne veux rien faire en dehors des trucs solo, c’est parce que j’ai l’impression que ce serait une violation de mes limites et de ma relation avec mon autre”, a-t-elle déclaré à propos de son fiancé de 47 ans, Chuck Pankow.

Spielberg et Capshaw partagent sept enfants au total: trois biologiques, deux adoptés et un chacun issu de mariages antérieurs.

