La fille du Rock exige qu’il chante avec son personnage Moana

Dwayne “The Rock” Johnson’s fille, Tiana, est un grand fan du personnage de son père de “Moana”, mais n’a “aucune idée” qu’ils sont la même personne.

Mercredi soir, l’acteur de 47 ans, qui est isolé avec sa famille à la maison, a partagé une adorable vidéo Instagram le montrant chantant sur la chanson de son personnage Maui “You’re Welcome” du film d’animation Disney pendant qu’elle bops à la musique. Bien que cela puisse devenir répétitif, Johnson a déclaré qu’il interprétait la chanson plusieurs fois par jour à la demande de Tiana, qui aura 2 ans vendredi.

Dans le clip mignon, Tiana peut être vue assise sur les genoux de Johnson alors qu’il viole les paroles et que sa fille essaie de chanter. Lorsque Johnson atteignit le refrain, il souleva Tiana et la fit rebondir sur ses genoux, la faisant clignoter un sourire.

“Et pour la 937e fois aujourd’hui, elle veut que papa chante avec Maui”, a déclaré Johnson en légende du clip, ajoutant que Tiana ne se rend pas compte que son père a exprimé Maui. “Elle n’a aucune idée, nous sommes la même personne.”

La star de “Baywatch” a poursuivi en expliquant comment il avait oublié quel jour de la semaine c’était pendant la quarantaine.

“Je ne sais plus de quel jour il s’agit, mais je suis sûr que c’est celui qui se termine par Y”, a-t-il dit, en criant aux autres parents. “À tous les ours maman et papa qui y passent – nous comprenons. Parentalité 24h. Obtenez votre sommeil et vos cocktails quand vous le pouvez. #BringItOnBaby 👶🏽👶🏽🤪❤️🥃💤”

Ce n’est pas la première fois que Johnson partage une vidéo chantant “Vous êtes les bienvenus” avec sa fille. Plus tôt ce mois-ci, l’ancienne star de la WWE a publié un clip interprétant la chanson pour Tiana alors qu’il lui montrait l’importance de se laver les mains pendant une pandémie.

“Notre refuge à la maison, le rituel de la douche avant papa”, écrit-il dans la légende. “Avant mes douches maintenant, Baby Tia (mama mia) exige que je chante la partie rap de ma chanson” You’s Welcome “de MOANA, pendant que je me lave les mains.”

“Nous avons réalisé il y a quelques semaines que la partie rap de la chanson est le moment idéal pour amener vos petits à s’amuser à se laver les mains”, a-t-il poursuivi. “Restez en bonne santé et en sécurité, mes amis. Et je dois aimer comment au début de cette vidéo, bébé Tia est comme, ‘ferme la bouche et chante papa’ 😂”

En plus de Tia, Johnson partage également une fille de 4 ans, Jasmine, avec son épouse Lauren Hashian. Il a également une fille de 18 ans, Simone, issue d’un précédent mariage.

