La fin de la saison 1 de “The Mandalorian” n’a pas fait de mal à Disney + après tout

Tout le monde savait que Disney + réussirait dans une certaine mesure. Avec des puits si profonds de contenu Marvel, Pixar et Star Wars, sans parler de ses propres films et émissions, l’intérêt était forcément élevé au lancement – et ce fut, avec The Baby Yoda Show… .er, The Mandalorian s’avérant être un gros tirage.

Cependant, certaines personnes ne s’attendaient pas à ce que cela dure. Une fois The Mandalorian terminé, ont déclaré les experts, les gens fuiraient Disney + en masse. Non seulement les gens ne partaient pas en masse, mais de nombreux abonnés prévoient également de rester pour la durée.

Dave Filoni et Jon Favreau | Jesse Grant / . pour Disney

“Le Mandalorien” a attiré les gens – et les a gardés

Lorsque Disney + a fait ses débuts en novembre, l’attention des médias s’est concentrée sur le fait que Disney + a cassé Internet, tout comme son personnage Ralph. Disney a apparemment déçu ses propres attentes élevées et leurs serveurs ont initialement eu du mal à garder Disney + opérationnel.

Une fois que les bugs techniques ont été éliminés, cependant, Disney se portait bien. Selon ., il a signé 10 millions d’abonnés le premier jour seulement. Ce nombre a depuis presque triplé pour atteindre 28,6 millions d’abonnés, attirés en grande partie par Baby Yoda, qui a fait sa grande entrée à la fin du premier épisode mandalorien.

Autrement dit, il y a trop de choses sur Disney + pour que les gens le laissent longtemps. Terminé Le Mandalorien? Eh bien, voici The Last Jedi passant de Netflix, donc toutes les fonctionnalités de Star Wars (sauf la toute nouvelle) étaient finalement sous un même toit.

Vous avez aimé Aladdin, Le Roi Lion et Toy Story 4 de 2019? Vous l’avez certainement fait, et maintenant les voici, vous n’avez donc pas à débourser de l’argent pour une copie individuelle.

Que propose Disney +?

Certes, certaines personnes sont probablement parties une fois le Mandalorian emballé, mais voici le problème – ces personnes seront de retour à l’automne pour la saison 2 de la série, avec un peu de chance pour savoir d’où vient Baby Yoda et / ou comment nous devrions l’appeler. .

À ce moment-là, The Rise of Skywalker sera probablement sur Disney + également, donc les neuf épisodes de la saga Skywalker seront là pour que les gens se gâtent.

Et comme il y a un peu de croisement entre les fans de Marvel et de Star Wars, un autre leurre viendra via les émissions de télévision Falcon et Winter Soldier et WandaVision, avec Loki et l’animation What If ..? à suivre en 2021. Et bien sûr, comme Kevin Feige et sa société ne cessent de nous le dire, vous devrez voir ces émissions comme des entrées pour le film de mai 2021 Doctor Strange dans le Multivers de la folie.

Et puis les propres films de Disney continueront à venir, avec le remake de l’action en direct de Mulan, et pas un mais deux films Pixar dans Onward en mars et Soul à suivre en juin. Grâce à ses diverses acquisitions, Disney détient une mainmise sur la culture pop, et une grande partie de cette participation se fait par le biais de Disney +

Que font les autres streamers?

Et ces gars de Netflix? L’Irlandais est peut-être rentré les mains vides aux Oscars, mais Netflix est toujours très confortablement le leader du streaming, avec 167 millions d’abonnés dans le monde, soit plus de six fois le nombre de Disney. Il est certainement utile d’avoir une longue longueur d’avance comme ils l’ont fait.

Par TV Guide, leurs offres cette année incluent la saison 4 de Dear White People, la saison 5 de Fuller House, David Fincher’s Mank, sur le co-auteur de Citizen Kane et un long métrage interactif Unbreakable Kimmy Schmidt.

Puis en mai 2020, les guerres de streaming s’intensifient avec un autre nouveau joueur, HBO Max. Il inclura non seulement l’entièreté des Amis, mais une nouvelle spéciale de retrouvailles a été annoncée pour le 25e anniversaire de l’émission.

Le Big Bang Theory et tous les différents films Batman et Superman seront également à l’affiche. Ce ne sont pas tant les streamers qui s’inquiètent les uns que les autres, car ce seront les clients du satellite et du câble qui partiront pour les options de streaming.