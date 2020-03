La fin originale était vraiment sombre pour un film Disney

Le long métrage d’animation de Disney de 1994, Le Roi Lion, est considéré par beaucoup comme l’un, sinon le meilleur, des films d’animation du studio. Cependant, ce n’est pas un secret que la vaste collection de fonctionnalités animées de Disney a un peu un côté sombre. Après tout, nous parlons du studio qui a tué la mère de Bambi et éliminé de nombreux méchants de son histoire d’une manière très horrible. Donc, ce n’est pas exactement un choc que la fin originale de leur ancien long métrage d’animation le plus rentable soit un peu moins que familiale.

Continuez à lire pour en savoir plus sur la fin sombre alternative de l’un des classiques les plus appréciés de Disney, Le Roi Lion.

Kiara et Simba | Photo de Disney Junior via .

La fin théâtrale du Roi Lion est considérablement moins horrible que son homologue alternatif. Si vous avez besoin d’un récapitulatif avant de découvrir à quel point la fin alternative est foirée, voici un bref résumé de la fin du film original:

Simba se précipite à Pride Rock pour faire face à la fois à son oncle Scar et à toutes ses peurs concernant le retour à la maison après avoir vécu en exil pendant si longtemps. Simba offre la paix à Scar au début, mais le fier lion refuse l’offre et jette des charbons ardents au visage de son neveu. Scar et Simba se battent alors que Pride Rock éclate en flammes autour d’eux. Simba, enfin, efface son nom en forçant Scar à avouer que c’est lui qui a tué Mufasa. Les deux s’affrontent tandis que le reste de la fierté combat la bande de hyènes de Scar. Simba épargne la vie de Scar et laisse son sort aux hyènes, qui ne sont pas exactement miséricordieuses. Dans un coup d’ironie poétique, Scar est dévoré vivant par sa propre bande d’adeptes capricieux à quatre pattes.

Une fois l’ordre rétabli, une pluie de guérison balaie la vallée et redonne à Pride Rock son ancienne personnalité glorieuse avec Simba comme roi légitime.

Dans la fin alternative, Scar bat Simba.

Les storyboards révèlent une conclusion beaucoup plus sombre au Roi Lion que nous connaissons et aimons.

Pendant la bataille de Pride Rock, Simba prend le dessus et jette Scar sur le bord. Un instant plus tard, Simba entend un appel à l’aide. Scar a survécu à l’automne, après s’être accrochée au côté de Pride Rock pour plus de sécurité. Simba est en conflit pendant un moment, sachant très bien que Scar a assassiné son père et il y a quelques instants l’aurait tué. Pourtant, Simba maintient sa boussole morale et aide son oncle à la sécurité. Avant d’attaquer, Scar chuchote à Simba, «Bonsoir, doux prince», d’une manière très Hamlet et jette son neveu dans l’abîme brûlant ci-dessous.

Simba s’est révélé avoir survécu à l’automne, à l’insu de Scar, qui se réjouit de sa victoire en riant de façon maniaque au sommet de Pride Rock. Son orgueil le distrait des flammes montantes qui l’entourent, qui finissent par le consumer entièrement.

Les producteurs de Disney ont finalement décidé d’abandonner cette fin car elle était beaucoup trop terrifiante pour les enfants et ont pensé qu’avoir Scar face aux hyènes une dernière fois serait suffisamment poétique pour une fin, bien que toujours dérangeante.

Comme si la fin alternative du Roi Lion n’était pas suffisamment bouleversante et traumatisante, Le Roi Lion II introduit une autre mort de méchant horriblement sombre et inutile dans une autre scène alternative.

Le Roi Lion II accueille une nouvelle ligue d’antagonistes connue sous le nom de The Outsiders, un groupe de lions qui suivent toujours Scar comme des fanatiques et détestent Simba pour son rôle dans la disparition de leur chef. Leur nouveau chef, un fanatique particulièrement obsédé nommé Zira, tente d’utiliser son fils, Kovu, pour se rapprocher de Simba et le tuer. Cependant, les choses ne se passent pas exactement comme prévu lorsque Kovu tombe amoureux de la fille de Simba, Kiara.

Comme le premier film, le point culminant du Roi Lion II est une deuxième bataille vicieuse opposant les lions aux lions. Zira tente de tuer Simba, mais Kiara le sauve avant que Zira ne tombe dans une rivière en crue et se noie. Dans la fin alternative, la mort de Zira n’est pas autant un accident.

Kiara tente d’atteindre Zira et de lui sauver la vie, mais à la place, la lionne sourit malicieusement à Kiara, en disant: «Non! Jamais!” avant de lâcher les rochers et de tomber à sa mort. Oui.

Pour une franchise si centrée sur le Cercle de la vie, c’est incroyable à quel point l’histoire du Roi Lion est masquée par la mort, mais nous nous éloignons. Pour le bien de toutes nos enfances, nous sommes heureux que les animateurs aient décidé de s’en tenir à la fin théâtrale des deux films. Hakuna Matata.

Revisitez Pride Rock en découvrant à la fois Le Roi Lion et sa suite Le Roi Lion II (avec leurs terminaisons induisant un cauchemar original) sur Disney +.

