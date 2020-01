La finaliste de la Bachelorette Tyler Cameron fait jouer Jennifer Garner: “ Je ferais glisser à droite ”

“Bachelorette” alun Tyler Cameron a choisi le prochain visage célèbre qu’il est prêt à ce jour en sautant dans Jennifer Garner’s Commentaires Instagram après avoir plaisanté, personne ne glissait sur son Tinder.

Garner n’était que la dernière célébrité à avoir sauté sur la dernière tendance des médias sociaux consistant à sélectionner quatre photos distinctes de vous-même et à les affecter à LinkedIn, Facebook, Instagram et Tinder.

Pour sa photo de Tinder, Garner est allée avec une photo de sa pagaie sur l’eau en bas de bikini noir et un t-shirt jaune serré, mais un adepte a estimé qu’elle aurait plus de chance avec sa sélection Instagram, un noir et blanc sensuel photo d’elle dans une robe élégante sur un superbe escalier.

“Shoot, est-ce pourquoi personne ne glisse?” Garner a répondu au fan.

Un échange assez mignon, mais Cameron a vu une opportunité de se joindre au plaisir, ou peut-être une opportunité. “Je continue de glisser à droite”, a-t-il écrit, en veillant à “@” Garner pour qu’elle soit plus susceptible de voir son commentaire.

Les fans craquaient que Cameron “tire son coup”, bien qu’il y ait eu beaucoup de choses qui ont expédié le mannequin de 26 ans avec l’actrice de 47 ans. Un fan a suggéré qu’elle était “bien au-dessus” de son niveau de rémunération, mais un autre avait déjà décidé du nom de leur couple: Tylifer.

Après une brève connexion avec “Bachelorette” Hannah Brown la suivre finale désastreuse avec son choix dans l’émission Jed Wyatt, Cameron a lancé une brève relation avec Gigi Hadid, il a donc une certaine familiarité avec le mode de vie de haut niveau.

Garner n’a pas répondu à l’ouverture publique de Tyler au moment de la rédaction de cet article, mais qui doit dire qu’il n’a pas non plus glissé dans ses DM pour faire valoir son argument directement. Si vous voulez tirer votre coup et faire preuve d’audace, allez jusqu’au bout!

Garner est divorcée de Ben Affleck depuis 2018, avec son attention à élever leurs trois enfants, à poursuivre sa carrière et à devenir la chérie Instagram de l’Amérique. Le charme terre-à-terre de Garner et sa maladresse endémique ont fait du sien un compte de célébrité préféré des fans, et ce post ne s’est pas révélé différent.

Ce qui est mieux pour ses fans, c’est qu’elle les engage parfois directement avec son humour naturel et son charme, comme elle l’a fait pour ce disciple … qui a incité Tyler à sauter dans la mêlée.

Bien que cela semble définitivement long – nous devons être d’accord avec le suiveur qui l’a qualifié de “boulimique” – nous devons féliciter Tyler pour l’avoir pris. Vous ne saurez jamais si vous n’essayez pas.

