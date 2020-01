La garderie écrit sur l’estomac de bébé pour rappeler à maman d’apporter des couches

Un membre du personnel de la garderie de Floride a été licencié après avoir écrit une note sur le ventre d’un bébé pour rappeler à sa mère d’apporter plus de couches.

Heather Chisum, 23 ans, a fait la découverte choquante quand elle changeait la couche de son fils d’un an, Milo, lundi. “Furieuse” et lui demandant si elle exagérait trop, Chisum a posté des photos de son fils sur Facebook, exposant le message: “Maman, je n’ai plus de couches, lisez mon rapport.”

Elle a dit qu’elle avait essayé de frotter le marqueur noir de Milo avec des lingettes pour bébé, mais la demande écrite avec négligence était toujours lisible.

Chisum a déclaré que la garderie de l’île de Sanibel place un rapport quotidien dans la boîte à lunch de son fils, y compris un rappel si Milo a besoin de quelque chose pour le lendemain. Chisum a déclaré qu’elle “n’avait pas vu” le rapport la veille de l’incident bizarre.

“Je suis une mère célibataire avec un emploi à temps plein et deux très jeunes enfants”, a écrit Chisum sur les réseaux sociaux. “SUIS-MOI POUR NE PAS LIRE LE RAPPORT TOUS LES JOURS.”

“Dans le pire des cas, je ne vois rien d’autre que” avoir besoin de couches “devant être écrit”, a ajouté Chisum. “Pourquoi un gros message long devait être écrit dans l’estomac de mon fils me dépasse.”

Elle a dit qu’elle ne pouvait pas comprendre pourquoi l’un des enseignants n’a pas communiqué verbalement le rappel car elle voit plusieurs membres du personnel pendant qu’elle ramasse et dépose Milo.

“Nous sommes conscients de l’incident survenu à l’école et nous sommes terriblement désolés pour la détresse qu’il a causée à la famille impliquée ainsi qu’à toutes nos familles. Ce fut une violation de notre éthique professionnelle de la part du professeur”, a déclaré Cindy Carter DeCosta, directrice du Centre d’éducation des enfants des îles, dans un communiqué.

“L’école a pris des mesures immédiates pour retirer l’enseignant de l’école. Nous examinons les protocoles déjà en place pour nous assurer que rien de tel ne se reproduise”, a ajouté DeCosta.

Chisum a déclaré que ce n’était pas la première fois que la garderie écrivait sur le corps de son enfant, admettant sur Facebook que cela s’était également produit il y a plusieurs mois.

Sa fille de trois ans, Finley, a également fréquenté la garderie.

“Je suis tellement frustré”, a déclaré Chisum Actualités-Presse tôt mardi. “Je ne les emmènerai plus là-bas.”

Mais dans l’après-midi, Chisum aurait reconsidéré sa décision, en raison «d’aucune autre garderie disponible pour un bambin de l’âge de son fils».

