La grand-mère de Kim Kardashian West, MJ, est “auto-mise en quarantaine depuis plus d’un mois” au milieu de la pandémie de coronavirus.

La mère de Kris Jenner, âgée de 85 ans, et la grand-mère des enfants Kardashian et Jenner – dont Kim et ses sœurs Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner et Kendall Jenner, ainsi que son frère Rob Kardashian – ont séjourné à la maison pour réduire son risque d’attraper le virus, car il a plus de chances d’être mortel pour les personnes de plus de 65 ans.

Et au cours du week-end, Kim a révélé qu’elle rendrait visite à MJ avec une boîte-cadeau pleine de friandises de la société Beignet Box de Christina Milian afin d’essayer de revivre ses esprits, car sa grand-mère aime la pâte frite.

Dans une vidéo sur son histoire Instagram, la star de téléréalité de 39 ans a révélé: “Je surprends ma grand-mère aujourd’hui parce qu’elle aime tellement les beignets. Elle est mise en quarantaine à sa place depuis plus d’un mois maintenant.

“Elle a été très prudente, donc je suis tellement excitée de lui envoyer ces informations spécifiquement. Je vais la surprendre.”

Ce geste bienveillant intervient après que la star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ a dit à ses partisans de “rester à la maison” pendant l’épidémie du virus, également connu sous le nom de COVID-19.

Elle a écrit sur les réseaux sociaux: “S’il vous plaît, tout le monde, en particulier les personnes jeunes et en bonne santé, veuillez prendre la directive de rester à la maison très au sérieux si vous vous souciez de la santé et de la sécurité de votre maman, père, grands-parents, sœurs, frères, enfants et communauté.

“À moins que vous ne quittiez votre domicile pour aller travailler, faire le plein de nourriture et de produits essentiels, voir votre médecin ou aider une personne dans le besoin, comme un voisin âgé, veuillez ne pas ignorer la gravité des avertissements de rester à l’intérieur pour arrêter le propagation de ce virus. (sic) ”

La fondatrice de KKW Beauty a ensuite rappelé aux gens que le virus ne “discrimine” pas et peut infecter n’importe qui, car elle a envoyé “beaucoup d’amour” à ses fans.

Elle a conclu: “Rappelons également que ce virus ne fait pas de discrimination contre la race, l’âge, le sexe, etc. Cela s’applique à nous tous et nous réussirons ensemble. Envoyer beaucoup d’amour à tous et garder tout le monde dans les prières de ma famille. (Sic ) “

