La «gratitude» de Benji Madden pour Cameron Diaz et bébé Raddix

Benji Madden s’est rendu sur Instagram pour partager sa joie après que lui et sa femme Cameron Diaz aient accueilli leur petite fille Raddix en décembre.

Benji Madden “se sent tellement chanceux” d’avoir sa femme Cameron Diaz et sa fille Raddix.

Le rockeur de 40 ans et sa femme actrice Cameron, 47 ans, ont annoncé en décembre qu’ils avaient accueilli leur premier enfant, Raddix Chloe Wildflower, ensemble et Benji a frappé sur Instagram pour partager sa joie avec le monde.

Il a écrit: “Ma femme et ma fille me remplissent de gratitude. Chaque jour, je me sens tellement chanceux. Je voulais juste le dire à haute voix !!! Beaucoup d’amour et meilleurs voeux.”

Cameron et Benji ont précédemment partagé leur bébé dans une déclaration commune, dans laquelle ils ont dit qu’ils étaient “tellement heureux, bénis et reconnaissants” d’avoir ajouté à leur famille.

La déclaration se lit comme suit: “Bonne année des Maddens! Nous sommes si heureux, bénis et reconnaissants de commencer cette nouvelle décennie en annonçant la naissance de notre fille, Raddix. Elle a instantanément capturé nos cœurs et a complété notre famille … Alors que nous nous sommes ravis de partager cette nouvelle, nous ressentons également un fort instinct pour protéger la vie privée de notre tout-petit. Nous ne publierons donc pas de photos ni ne partagerons plus de détails, à part le fait qu’elle est vraiment très mignonne !! Certains diront même RAD 🙂 De notre famille à toutes les vôtres, nous vous envoyons notre amour et nos meilleurs voeux pour une bonne année et une bonne nouvelle décennie … Cordialement, Cameron & Benji (sic) ”

Et la paire a été “dans le bonheur de bébé” depuis.

Une source a précédemment déclaré à PEOPLE: “Ils ont attendu si longtemps pour avoir un bébé, alors maintenant ils profitent de leur fille. Ils sont toujours dans le bonheur de bébé et les parents les plus heureux. Ils restent à tour de rôle avec le bébé et ne partent pas vraiment la maison ensemble. Ils passent du temps avec leurs familles et leurs amis proches à la maison mais ne sortent pas leur fille. Ils sont très protecteurs envers elle et prudents à cause de la saison de la grippe. Cameron a toujours imaginé ce que serait la maternité. Vous pouvez dire que c’est tellement plus qu’elle ne l’avait imaginé. Elle est vraiment la plus heureuse de tous les temps. Passer les deux dernières semaines avec sa fille a été magique pour elle. ”

