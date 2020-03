La grossesse de Grimes a été «profonde»

2020-03-05 20:30:06

Grimes dit que tomber enceinte a été une expérience “profonde”, alors qu’elle parle de “sacrifier [her] corps “pour son bébé à naître.

La chanteuse de 31 ans attend son premier enfant avec son petit ami et PDG de Tesla, Elon Musk, et a déclaré qu’elle trouvait cela étrange lorsqu’elle a décidé d’avoir des relations sexuelles non protégées afin d’avoir un bébé, car elle savait que cela “sacrifierait” [her] corps “serait” assez fou “.

Elle a dit: “Pour une fille, c’est sacrifier votre corps et votre liberté. C’est un sacrifice assez fou et seulement la moitié de la population doit le faire. C’était vraiment profond pour moi quand j’ai décidé que j’allais le faire, pour réellement passer par l’acte sexuel non protégé.

“Je suis juste comme, j’ai sacrifié mon pouvoir en ce moment. J’ai, comme, capitulé. Et j’ai passé toute ma vie à éviter cette situation. Je n’ai jamais capitulé devant quoi que ce soit, donc c’était juste un engagement profond.”

Grimes – dont le vrai nom est Claire Boucher – est actuellement enceinte de 26 semaines et a écrit une nouvelle chanson, intitulée ‘So Heavy I Fell Through the Earth’, sur son parcours pour devenir mère.

De la piste, elle a ajouté: “[It’s] de tomber enceinte – le genre de tragédie de l’accepter, même si c’est une bonne chose. ”

La chanteuse a salué l’idée d’avoir un bébé avec Elon – qui a déjà cinq fils d’un précédent mariage – car elle “aime vraiment” la fondatrice de SpaceX.

Elle a jailli au magazine Rolling Stone: “En fait, j’aime vraiment vraiment mon petit ami. Alors je me suis dit:” Vous savez, bien sûr. ” ”

Pendant ce temps, Grimes a récemment déclaré qu’elle voulait laisser son bébé choisir sa propre identité de genre.

Lorsqu’on lui a demandé si elle attendait un garçon ou une fille, Grimes a déclaré lors d’une diffusion en direct sur YouTube: “Je ne veux pas dire le sexe du bébé … parce que je pense que leur vie privée devrait être protégée.

“Je ne pense pas qu’ils puissent consentir à être célèbres ou à être en public.”

Grimes a également révélé qu’elle ne voulait pas «sexuer» son bébé, affirmant qu’ils pouvaient «décider de leur sort et de leur identité».

Elle a expliqué: “Je ne veux pas les différencier au cas où ce ne serait pas ce qu’ils ressentent dans leur vie.

“Je ne sais pas, j’ai juste l’impression que cela n’a pas besoin d’être connu … Ils peuvent décider de leur sort et de leur identité.”

