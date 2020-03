2020-03-06 01:30:05

La grossesse de Katy Perry était prévue, car elle dit qu’elle a “créé un espace” dans sa vie pour fonder une famille avec le fiancé Orlando Bloom.

La grossesse de Katy Perry était prévue.

La star de 35 ans a choqué les fans cette semaine lorsqu’elle a révélé qu’elle attendait son premier enfant avec son fiancé Orlando Bloom, mais la nouvelle n’a pas été une surprise pour Katy elle-même, car elle a admis qu’elle et son partenaire essayaient activement de fonder une famille ensemble.

S’adressant à Mikey Piff de SiriusXM, elle a déclaré: “Ce n’était pas un accident. J’ai juste essayé de créer cet espace dans ma propre vie où je ne me suis pas trop brouillé et de créer de l’espace pour quelque chose de nouveau à faire comme cette.”

Katy a également déclaré au DJ de la radio qu’elle et Orlando – qui a déjà un fils de neuf ans, Flynn, avec son ex-femme Miranda Kerr – avaient “hâte de vivre ce nouvel intervalle de vie et de le partager”.

La star a partagé la nouvelle mercredi (04.03.20) lorsqu’elle a laissé tomber le clip de “Never Worn White”, qui à la fin lui montrait en train de bercer son bébé.

Katy a ensuite confirmé la nouvelle dans une vidéo Instagram suivante, admettant que c’était “probablement le plus long secret” qu’elle “ait jamais eu à garder”.

Elle a dit: “Je suis en retard … mais tu le savais déjà.

“Il se passera beaucoup de choses cet été, non seulement je vais accoucher – littéralement – mais aussi au sens figuré de quelque chose que vous attendiez.”

Le hitmaker “Roar” a admis qu’elle et son Orlando, 43 ans, sont “excités et heureux” de leurs nouvelles de bébé.

Elle a dit: “Alors appelons ça un double coup dur, un coup double.

“Je suis excité, nous sommes excités et nous sommes heureux – et c’est probablement le plus long secret que j’ai jamais eu à garder.

“Je savais que je te le dirais de la meilleure façon, c’est à travers un morceau de musique parce que c’est ainsi que je te parle.”

Et elle a plaisanté: “J’ai dû le révéler à un moment donné, car cela devenait assez évident.”

