La hantise de Netflix de Bly Manor Star taquine un personnage sombre dans la saison 2

Alors que “The Haunting of Hill House” et quelques-unes de ses stars reviennent pour une autre saison sur Netflix, le spectacle le fera avec un nouveau nom et de nouveaux personnages.

Reprenant une page du modèle d’anthologie “American Horror Story”, la saison de suivi sera toujours dirigée par Mike Flanagan et mettra en vedette les stars Victoria Pedretti et Oliver Jackson-Cohen. Intitulé “The Haunting of Bly Manor”, le spectacle sera une adaptation lâche de “The Turn of the Screw”.

TooFab a rattrapé Jackson-Cohen lors de la promotion de son travail dans le prochain remake “Invisible Man”, où il a taquiné son personnage Peter Quint, “un charmant jeune homme qui vit à Bly” qui “rend la vie très difficile pour tout le monde là-bas.”

Comparant Peter à son personnage de “Hill House” Luke Crain, Jackson-Cohen a dit que Peter n’était “pas aussi triste”.

“Luke était tellement triste, j’ai passé 9 mois à pleurer à Atlanta”, a-t-il plaisanté. “Il est, encore une fois, il est sombre. C’est vraiment sombre ce qu’ils ont fait avec Quint cette saison. C’est un personnage brillant. Et encore une fois, mon chapeau va à Mike Flanagan. Parce que Victoria et moi, les deux acteurs de retour, il nous a donné un tel règne libre de faire ce dont nous avons besoin ou ce que nous voulons ou a été incroyablement collaboratif en termes d’histoire. Je suis vraiment excité pour les gens de le voir. “

L’acteur a ajouté qu’il allait directement de la journée de presse “Invisible Man” à Los Angeles pour terminer le tournage de l’émission à Vancouver, avant de se diriger à l’étranger pour terminer la tournée de presse “Invisible Man”. Vendredi, Flanagan a confirmé que le spectacle avait officiellement terminé sa production.

“C’est un tour d’horizon sur la haine de BLY MANOR”, a-t-il tweeté ce matin. “Félicitations aux acteurs et à l’équipe, aux visages familiers et aux nouveaux, et félicitations aux cinéastes qui se sont joints à nous pour s’approprier cette saison.”

Pedretti jouera Dani sur la nouvelle saison, une femme qui s’occupe de deux orphelins au manoir. Henry Thomas et Kate Siegel reviennent également, bien que leurs rôles soient gardés secrets pour le moment.

Alors que l’émission devrait faire ses débuts en 2020, aucune date de première n’a été annoncée. La première saison s’est arrêtée en octobre, juste à temps pour Halloween.