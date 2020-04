La La Anthony sur Coronavirus Lockdown, sa nouvelle émission Facebook et ces sessions IG Live

Nous aurons TOUS besoin d’une cure de jouvence physique et émotionnelle une fois que cela sera terminé – mais pour l’instant, vous pouvez regarder une toute nouvelle émission à ce sujet.

La La Anthonyc’est Récupérez votre vie lancé cette semaine exclusivement sur Facebook Watch, dont la production – comme tout le reste de la planète – s’est arrêtée au milieu de la coronavirus épidémie.

L’actrice a visité TooFab (à distance via Zoom, bien sûr) pour discuter de sa nouvelle émission et de la façon dont elle – et plus important encore sa famille – a été affectée par la pandémie.

“J’essaie juste de rester sain d’esprit au milieu de ces temps incertains”, sourit-elle. “Les gens demandent toujours” comment allez-vous passer la quarantaine? ” Si je pars jour après jour, ça marche pour moi. ”

“Si je commence à penser trop longtemps à l’avance, je suis juste stressé et anxieux … J’essaie de ne pas penser à” quand est-ce que ça va se terminer? “;” Quand allons-nous retourner à l’extérieur? “”

La star de “Power” est également soucieuse d’essayer de prendre les points positifs d’une situation horrible.

“Cela vous empêche également de tenir les choses pour acquises”, a-t-elle poursuivi. “Si tu travaillais tout le temps, ou à l’extérieur tout le temps, et que tu disais” oh je souhaite juste pouvoir faire une pause! “Ou” je souhaite juste pouvoir ralentir un peu! “… et maintenant le monde entier est obligé de ralentir, et tout ce que nous voulons, c’est retourner à l’extérieur. “

“Cela vous donne juste une appréciation pour des choses auxquelles vous n’aviez peut-être pas prêté attention auparavant. Je pense que lorsque nous en sortirons, tout le monde sortira d’une personne différente, et avec une appréciation différente pour prendre soin les uns des autres. et prendre soin du monde. “

La propre association caritative de La La, par exemple, s’efforce de distribuer des repas gratuits aux hôpitaux de la région des trois États, y compris sa ville natale de New York.

“Ce que j’aime même dans cette période incertaine, c’est quand vous voyez tant de gens se regrouper, s’aider les uns les autres, faire des dons pour différentes causes, être en première ligne avec les professionnels de la santé”, a-t-elle ajouté.

Comme de nombreux parents qui se coiffent actuellement, La La est coincée à la maison avec son fils, Kiyan, 13 ans (ou il est coincé avec elle), qui, en tant que basketteur comme son père Carmello, devient encore plus fou être piégé à l’intérieur. Mais comme elle le fait remarquer, les parents doivent se rappeler que c’est aussi frustrant pour eux que pour nous.

“J’essaie toujours d’être attentif à nos enfants et à ce qu’ils ressentent parce que c’est nouveau pour eux aussi”, a-t-elle déclaré. “Comme mettre mon enfant devant un ordinateur et dire:” Allez à l’école! Allez en classe! Faites attention! “… ils doivent avoir de l’anxiété et de l’incertitude quant à ce qui se passe dans le monde en ce moment.”

Dans un moment très malheureux, La La n’a eu qu’un épisode de son nouveau spectacle à son actif avant la fermeture – mais c’est un bon (vous pouvez le regarder ci-dessous).

Il s’appelle – assez ironiquement, puisque c’est ce que nous attendons tous en ce moment – «Récupérez votre vie».

“Nous prenons des femmes qui se sentent comme frappées dans la vie en ce moment”, a-t-elle déclaré. “Que leur estime de soi ait été ébranlée, leur confiance, des carrières, des relations, des familles, du chagrin – des choses auxquelles nous pouvons tous nous rapporter.”

“Ils obtiennent d’abord une cure de jouvence interne, puis la cerise sur le gâteau est d’obtenir une cure de jouvence de mon équipe glam.”

Comme les téléspectateurs le verront à partir de l’épisode 1, il y a beaucoup d’émotion à l’écran.

Ou comme La La résume: “C’est bien de regarder la pièce – mais tu dois sentir la pièce.”

Et tandis que le spectacle embrasse d’abord les dames, elle a juré de l’ouvrir éventuellement aux gars une fois la poussière retombée et le spectacle recommencerait.

Dans le premier épisode, le copain de La La, Karrueche Tran, joue également; la star de 90210 a un vaste Rolodex qu’elle a l’intention de parcourir pour rédiger certains de ses amis superstars dans chaque futur épisode.

L’éblouissement de son cercle de célébrités était évident cette semaine lorsqu’elle a organisé une soirée IG Live pour célébrer le lancement de l’émission – et des gens comme Megan Thee Stallion, 50 Cent, Kelly Rowland et Charlamagne Tha God sont tous passés.

La session s’est transformée en un jeu impromptu de “Souhaitez-vous plutôt?”, Et quelques idées assez profondes ont été partagées.

50 Cent, par exemple, a affirmé qu’il préfèrerait passer un mois sans les médias sociaux que le sexe (dont La La est toujours sceptique); Megan a dit qu’elle n’avait pas à choisir parce qu’elle avait de toute façon un mois sans relations sexuelles sous quarantaine.

Quant aux autres spectacles de La La: elle joue dans la nouvelle saison de “The Chi”, qui a été repoussée pour être diffusée sur Showtime jusqu’au 21 juin, tandis que 90210 elle espère – comme le reste d’entre nous – qu’elle reviendra un au lendemain du passage à l’âge de Rona.

