La leçon douloureuse Katie Couric a appris tout en prenant soin de son défunt mari

Katie Couric est une journaliste primée qui est un visage bien connu à la télévision depuis les années 1990. Couric a voyagé partout dans le monde et a acquis de nombreuses expériences de vie différentes dans le cadre de son travail.

En plus d’être accomplie dans sa carrière, Couric a également une bonne part de sagesse à transmettre de sa vie personnelle. Il y a plusieurs années, Couric a connu une période difficile lorsque son mari est tombé malade du cancer.

Elle a finalement assumé la responsabilité de la prestation de soins, et Couric a beaucoup appris de cette période de sa vie. Lisez ci-dessous pour savoir ce que Couric aurait souhaité savoir en prenant soin de son mari.

Le décès du mari de Katie Couric a été diagnostiqué d’un cancer en 1997

Le défunt mari de Couric est John Paul “Jay” Monahan, avocat et analyste juridique pour NBC News. Il a travaillé sur plusieurs cas très médiatisés, tels que l’O.J. Procès Simpson et procès Unabomber.

Couric et Monahan se sont mariés en 1989. Le couple a eu deux enfants ensemble: Ellie (née en 1991) et Carrie (née en 1996).

Au début de 1997, Monahan a été diagnostiquée d’un cancer colorectal. Il est tombé très malade et est décédé en 1998. Il avait 42 ans.

Couric a fini par rencontrer un autre défi en 2000 lorsque sa sœur aînée, Emily, a reçu un diagnostic de cancer du pancréas. Emily était membre du Sénat de Virginie à l’époque, et elle se présentait également pour le poste de lieutenant-gouverneur.

Cependant, elle a abandonné la course après son diagnostic de cancer. Emily est décédée en 2001 à l’âge de 54 ans.

Ce que Katie Couric a appris en tant que soignante

Vous connaissez probablement quelqu’un qui a reçu un diagnostic de cancer, si vous n’avez pas eu à vous en occuper vous-même. Comme beaucoup d’entre vous le savent, en 1998, j’ai perdu mon mari, Jay, d’un cancer du côlon. Trois ans plus tard, j’ai perdu ma sœur, Emily, d’un cancer du pancréas. Je me sentais tellement impuissante en voyant cette maladie prendre la vie de deux personnes qui représentaient le monde pour moi. Je voulais aider à épargner à d’autres familles la terrible souffrance que la mine avait endurée, et j’ai réalisé que de nouveaux traitements devaient être développés plus rapidement pour les patients qui en avaient besoin. Avec les conseils des scientifiques les plus intelligents et le soutien de toute la communauté du divertissement, neuf d’entre nous ont lancé @ su2c pour aider à le faire. Neuf ans plus tard, nos chercheurs, médecins, patients et donateurs réécrivent ce qui est possible en collaborant à des traitements de pointe qui sauvent littéralement des vies. Faites défiler les survivants qui ont été aidés par la recherche @ SU2C: Jacob Teel, Leucémie lymphoblastique aiguë; Trina Taylor, Cancer du côlon; David Gobin, cancer du poumon; et Karen Taphorn, Mélanome. Je vous invite à rejoindre notre mouvement qui met fin au cancer tel que nous le connaissons. Avec 1 homme sur 2 et 1 femme sur 3 contractant une forme de cancer au cours de leur vie, le besoin est urgent. Nous sommes tous sur la science. 100% de chaque don reçu par SU2C finance directement la recherche vitale. En cette période des fêtes, veuillez cliquer sur le lien dans la biographie pour faire un don si vous le pouvez. Merci beaucoup pour ton soutien. Pour obtenir des mises à jour régulières sur le travail de Stand Up To Cancer, visitez http://www.standuptocancer.org/subscribe #StandUpToCancer # SU2C #LetsBeatCancer #FightCancer #cancersucks #cancersurvivor #cancersurvivors #MyCaregiverStory #caregiver #supportacaregiverers #caregancer

En repensant à son temps en tant que soignante du cancer, Couric a admis qu’il y avait beaucoup de choses qu’elle aurait pu faire différemment. S’adressant à Parade, Couric a révélé qu’il aurait été agréable de rencontrer d’autres personnes qui vivaient la même chose.

Elle a déclaré: «Les groupes de soutien commençaient vraiment à se former lorsque Jay était malade. Je souhaite que j’aie cherché d’autres soignants et d’autres patients pour comparer les notes avec et pour trouver du soutien auprès des gens ou simplement pouvoir m’exprimer auprès des gens ou pleurer avec les gens. Je me sentais très isolée. “

Couric souhaite également que quelqu’un lui donne des conseils et l’oriente dans la bonne direction. Lorsque Couric s’occupait de Monahan, elle a essayé de lui cacher beaucoup de choses sur son diagnostic, espérant que cela ne le rendrait pas aussi triste. Cependant, avec le recul, elle n’est pas sûre que ce soit la bonne chose à faire.

«J’ai dit à quelques personnes:« Je souhaite que quelqu’un m’ait aidé à avoir une conversation avec Jay et à savoir comment gérer cela », a expliqué Couric. «J’espère donc que les gens auront des conseils sur la façon de procéder et qu’il y aura plus d’attention à vraiment aider une famille avec le champ de mines émotionnel du diagnostic de cancer et un très mauvais pronostic.»

Katie Couric est maintenant impliquée dans la défense du cancer

Ayant perdu ses proches à cause du cancer, Couric est maintenant un ardent défenseur du traitement et de la prévention du cancer.

En 2000, elle a subi une coloscopie à la télévision afin de sensibiliser le public au cancer du côlon et inspirer les autres à se faire contrôler.

Huit ans plus tard, Couric a également cofondé Stand Up to Cancer, un programme de bienfaisance qui vise à recueillir des fonds pour financer la recherche sur le cancer. Le programme a débuté aux États-Unis mais s’est depuis étendu au Royaume-Uni également.

Plus récemment, Couric s’est associé à la société pharmaceutique Merck & Co. pour démarrer un projet appelé #WithLoveMe. Le projet encourage les soignants et les survivants du cancer à partager leurs propres histoires dans l’espoir de se connecter avec d’autres personnes dans la même situation.