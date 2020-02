La légende de la façon dont Leonardo DiCaprio a obtenu son nom est ridicule

Leonardo DiCaprio a eu une carrière d’acteur dont la plupart ne pouvaient que rêver. De l’acteur enfant à l’adolescent en passant par le lauréat d’un Oscar, DiCaprio a montré qu’il est un acteur désireux de grandir et ne souhaitant jamais être gardé dans une boîte. À chaque étape, sa carrière a bénéficié d’une combinaison d’énormes talents, de chance et d’excellents choix. En fait, l’un de ces choix était quelque chose d’aussi fondamental que son nom.

Leonardo DiCaprio a presque changé de nom

Leonardo DiCaprio | Frazer Harrison / .

DiCaprio est né Leonardo Wilhelm DiCaprio. Quand il a commencé à Hollywood, il valait mieux se fondre que de se démarquer, du moins en ce qui concerne l’identité culturelle.

DiCaprio a expliqué: «Ils pensaient que mon nom était trop ethnique et je n’obtiendrais pas autant d’emplois. Cela m’a donc empêché d’être acteur pendant plusieurs années. J’ai réessayé deux ans plus tard à l’âge de 13 ans et j’ai demandé à un agent de m’accepter avec mon nom. »

C’est vrai: DiCaprio, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus, s’est fait dire que son nom était «trop ethnique». Un agent lui a même suggéré de changer son nom pour Lenny Williams, une américanisation de son prénom et de son deuxième prénom.

Heureusement, il n’a pas suivi ce conseil, et cet agent n’aurait pas pu se tromper davantage sur la castabilité de DiCaprio.

Comment Leonardo DiCaprio a-t-il obtenu son nom?

L’histoire raconte que les parents de DiCaprio, Irmelin et George DiCaprio, étaient à la Galerie des Offices à Florence, en Italie, appréciant un portrait de Léonard de Vinci lorsque le DiCaprio alors à naître a commencé à «donner des coups de pied comme des fous» de l’intérieur du ventre de sa mère. DiCaprio a déclaré à ABC News: “Mon père, étant l’homme qui capte les messages cosmiques, a dit que” Son nom doit être Leonardo. “»

Au moment de sa naissance, le 11 novembre 1974, le nom était resté et il était Leo depuis.

Pendant un certain temps, il y avait un projet dans les œuvres où DiCaprio devait jouer son homonyme dans une adaptation de la biographie de l’artiste par Walter Isaacson. Un scénariste, John Logan (James Bond: Spectre et Skyfall) a été annoncé pour le projet en 2018, mais les nouvelles du projet sont restées silencieuses depuis.

Leonardo DiCaprio ne ralentit pas

DiCaprio n’avait que 19 ans lorsqu’il a joué Arnie Grape aux côtés de Johnny Depp dans What’s Eating Gilbert Grape (1993). Il s’agissait de sa première des 6 nominations aux Oscars.

Il a également été nominé pour The Aviator (2005), Blood Diamond (2007), The Wolf of Wall Street (2014) et Once Upon a Time… in Hollywood (2020). Sa seule victoire aux Oscars était pour son rôle de grizzly frontiersman dans The Revenant (2016), une distinction que beaucoup croyaient attendue depuis longtemps.

DiCaprio a actuellement deux films en pré-production et deux autres annoncés. Les deux films annoncés sont particulièrement excitants en termes de rôles qui étendront encore plus ce talentueux acteur. Dans The Devil in the White City, il incarnera le célèbre tueur en série américain H.H. Holmes. À Roosevelt, il incarnera le président Theodore Roosevelt.

Non seulement DiCaprio est un brillant acteur, il est un environnementaliste qui se soucie profondément du bien-être animal. Il utilise son influence massive sur les réseaux sociaux pour promouvoir des organisations qui protègent les animaux et leurs habitats tels que Earth Alliance et l’Australia Wildfire Fund.

DiCaprio, avec un partenaire commercial, lance également son propre complexe écologique sur une île de 104 acres auparavant inoccupée au large de la côte du Belize appelée Blackadore Caye. Le projet a été repoussé à plusieurs reprises et le rapport devait enfin s’ouvrir cette année.

DiCaprio a déclaré à propos de la station: «L’objectif principal est de faire quelque chose qui changera le monde. Je n’aurais pas pu aller au Belize et construire sur une île et faire quelque chose comme ça, sans l’idée que cela pourrait être révolutionnaire dans le mouvement environnemental. “