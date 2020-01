La ligne classique que Jimi Hendrix avait à propos de la voix de Bob Dylan

Si vous regardez la carrière de Jimi Hendrix, vous voyez plusieurs jalons. Le premier est survenu après son arrivée à Londres (septembre 1966), lorsque les héros de la guitare de l’époque (dont Eric Clapton) ont réalisé à quoi ils étaient confrontés.

En 1967, Hendrix a officiellement percé avec la sortie de son premier album Experience et une performance spectaculaire à Monterey Pop. (Hendrix a même séduit Paul McCartney avec une reprise du «Sgt. Pepper» cet été-là au Saville Theatre.)

Mais le plus grand travail de Hendrix était encore à venir. C’était Electric Ladyland, le dernier disque qu’il a fait avec l’expérience. Le double album est également devenu le plus grand succès du groupe et présentait leur single le plus réussi, une reprise de “All Along the Watchtower” de Bob Dylan.

À ce moment-là (’69), Hendrix était depuis longtemps un admirateur de Dylan, l’auteur-compositeur et chanteur légendaire. Cependant, la première fois qu’Hendrix a entendu Dylan, il ne savait pas quoi penser de lui.

Hendrix a dit que Dylan avait beaucoup de culot “pour chanter tellement hors de la clé”

Bob Dylan vers 1967 | Images PA via .

Dans la biographie de Hendrix par Chris Welch, l’auteur raconte plusieurs conversations qu’il a eues avec la légende de la guitare avant sa mort. Interrogé sur ses influences clés, Hendrix a cité des personnalités aussi diverses que Muddy Waters, Eddie Cochran et J.S. Bach.

Hendrix a également parlé de son entrée chez Dylan dans les années qui ont précédé l’expérience. “Avant de venir en Angleterre, je creusais beaucoup de choses que faisait Bob Dylan”, a-t-il déclaré. Mais sa voix a apparemment pris Hendrix au dépourvu la première fois.

“Quand je l’ai entendu pour la première fois, je me suis dit:” Vous devez admirer ce gars pour avoir autant de culot de chanter si à distance “, a-t-il déclaré à Welch. Bientôt, Hendrix s’est rendu compte que Dylan était bien plus qu’un chanteur et un guitariste. «Ensuite, j’ai écouté les mots», a-t-il dit.

Au moment où il a décidé de couvrir “All Along the Watchtower” de l’album John Wesley Harding de Dylan (1967), Hendrix savait exactement comment donner vie à la chanson. Plus tard, Dylan a parlé de l’importance de cette performance pour lui.

Dylan a remercié Hendrix pour ce qu’il a fait avec ‘Watchtower’

Jimi HENDRIX, posé dans son appartement, 1968 | Odile Noel / Redferns

En 2015, après avoir reçu le prix de la personne de l’année MusiCares, Dylan a remercié plusieurs de ses collaborateurs et interprètes au fil des ans. Après avoir incliné son chapeau à Joan Baez, The Byrds et Nina Simone, il tourna son attention vers Hendrix.

“Nous ne pouvons pas oublier Jimi Hendrix”, a-t-il déclaré. «Il a pris quelques petites chansons auxquelles personne n’a prêté attention et les a élevées dans les limites extérieures de la stratosphère, les a toutes transformées en classiques… Je dois remercier Jimi. Je souhaite qu’il soit ici. “

Dylan a également noté la première fois qu’il a rencontré Hendrix – et comment il ne chantait même pas dans le groupe à l’époque. “Il n’était que le guitariste”, se souvient Dylan. Hendrix se souvenait avec émotion de cette même nuit. «J’adore Dylan», a-t-il déclaré lors d’une interview en 1969.

«Je ne l’ai rencontré qu’une seule fois, il y a environ trois ans… avant de partir en Angleterre. Je pense que nous étions tous les deux assez ivres à l’époque, alors il ne s’en souvient probablement pas. »Près de 50 ans plus tard, Dylan n’avait pas oublié.

Regarde aussi: Quand Joni Mitchell a appelé Bob Dylan «un plagiaire» et «pas authentique du tout»