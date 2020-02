La maman au travail de Serena Williams se débat

2020-02-22 18:30:05

Serena Williams a du mal à être une maman qui travaille.

La star du tennis – qui a une fille de deux ans, Alexis Olympia, avec son mari Alexis Ohanian – admet qu’il peut être difficile d’élever une petite fille et de se concentrer sur son travail de jour aussi, ce qui la laisse “épuisée et stressée”.

Elle a écrit: “Je ne sais pas qui a pris cette photo mais travailler et être maman n’est pas facile. Je suis souvent épuisée, stressée, puis je vais jouer un match de tennis professionnel. Nous continuons. Je suis tellement fière et inspirée par les femmes qui le font jour après jour. Je suis fière d’être la maman de ce bébé @olympiaohanian. #nofilter #nomakeup #nohairbursh lol #justme (sic) ”

Pendant ce temps, la sportive de 38 ans a précédemment avoué qu’elle trouvait “vraiment douloureux” d’être loin de sa petite fille.

Elle a dit: “En fait, je préfère jouer dans la journée parce que je peux rentrer chez moi et voir mon bébé. Elle m’a manquée ces dernières nuits quand je joue. Au début, elle serait vraiment bouleversée quand je serais partie. Et maintenant elle va un peu mieux. Je pense que je suis un peu plus bouleversée. Mais en même temps, elle prend toujours un peu plus fort. Elle est toujours super jeune. ”

Serena a révélé que même s’il est difficile de ne pas toujours être là pour sa fille, elle pense qu’il est “bon pour elle” de pouvoir travailler encore.

Elle a ajouté: “Vous savez, c’est difficile. Parfois mon cœur me fait littéralement mal quand je ne suis pas avec elle. Mais, vous savez, c’est bon pour moi, je suppose, de continuer à travailler et juste – pour toutes les mamans là-bas que ce n’est pas facile. C’est parfois un peu douloureux. Parfois, il suffit de faire ce que l’on a à faire. “

