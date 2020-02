La maman de Bambi mourra-t-elle dans l’adaptation en direct de Disney?

Il y a quelques infâmes moments Disney qui entrent dans l’histoire. Mufasa dans Le Roi Lion, Bing Bong dans Inside Out et, bien sûr, la maman de Bambi dans le film d’animation de Disney, Bambi. Que se passera-t-il dans l’adaptation en direct de Disney à Bambi? Une scène sera-t-elle incluse dans cette version? Voici ce que nous savons de ce prochain redémarrage de Disney “en direct”.

Laura Linney, Viola Davis, John Leguizamo, Jessica Alba, Owen Wilson et Liev Schreiber de la deuxième saison de «A Poem Is…» de Disney Junior, mettant en vedette des personnages de «Bambi» | Disney Junior via .

Disney crée une adaptation en direct du film d’animation de 1942, «Bambi»

Avec le succès de remakes photo-réels comme The Jungle Book et The Lion King, Disney a une autre adaptation en direct en préparation. Récemment, le studio a annoncé qu’il créait une nouvelle version de Bambi, utilisant vraisemblablement la même technologie CGI que celle de leur version 2019, The Lion King.

La version originale de ce film, sorti en 1942, raconte l’histoire d’un jeune cerf alors qu’il navigue dans la forêt. Il rencontre quelques amis en cours de route et, avec l’aide de sa mère, apprend à marcher et à rester en sécurité.

La liste des acteurs de «Bambi» n’a pas encore été révélée par Disney

Disney n’a pas encore révélé qui interprètera des personnages comme Bambi et Thumper. Selon The Hollywood Reporter, Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel, Tomb Raider) et Lindsey Beer (Sierra Burgess Is a Loser, Chaos Walking) écriront le scénario. Il n’y a pas encore de date de première officielle pour ce film, mais d’autres adaptations en direct comme Mulan et The Little Mermaid feront leurs débuts en salles dans les prochaines années.

Il est également difficile de savoir si ce film sera présenté en exclusivité sur la plate-forme de streaming de Disney, similaire à leur sortie en 2019, Lady and the Tramp. Une fois la nouvelle de Bambi annoncée, certains fans ont partagé leurs réflexions sur les réseaux sociaux concernant principalement Bambi et la mère du personnage.

Les fans de Disney ont partagé leur préoccupation pour cette scène potentielle dans la version live-action de «Bambi»

C’est peut-être un film pour enfants, mais cela ne signifie pas que Bambi s’éloigne des thèmes plus sombres. La version originale de ce film comprenait une scène du cerf alors qu’il découvre que sa mère a été abattue par des chasseurs.

Disney n’a fait aucune déclaration quant à la mort ou non de la mère de Bambi dans cette adaptation en direct. Cependant, parce que d’autres remakes en direct de Disney incluaient des scènes controversées (la mort de Mufasa parmi eux), certains pensent que la maman de Bambi subira le même sort. Certains se sont tournés vers les médias sociaux, partageant leurs réflexions sur ce redémarrage en direct.

“Là [are] 3 films Disney parfaitement impressionnants qui pourraient réellement bénéficier d’un remake en direct. Mais à la place, nous sommes en train de refaire La Dame et le clochard, Bambi et… Pinocchio », a déclaré un utilisateur de Twitter.

«Disney travaille apparemment sur un remake de Bambi. Oh au revoir. Je ne l’attends pas avec impatience, car je ne veux vraiment pas que Disney continue de refaire leurs classiques animés et que cela suscitera également un autre débat sur la question de savoir si c’est live-action ou animé comme ce remake du Roi Lion ”, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Jusque-là, les fans peuvent regarder le film original de Bambi et d’autres films classiques de Disney sur la plateforme de streaming de l’entreprise. Pour en savoir plus sur Disney + et pour vous abonner, visitez leur site Web.