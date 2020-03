La maman de Beyoncé fabriquait à la main tous les costumes d’enfant de son destin

Il était une fois, Beyoncé était une chanteuse prometteuse, essayant de faire son chemin dans le monde. Avec ses compagnons de groupe Destiny’s Child, Beyoncé a voyagé à travers le pays, se produisant pour le public et travaillant sur son métier.

Au fil du temps, Beyoncé a commencé à être reconnue comme un talent majeur et à venir et ces jours-ci, la chanteuse est une superstar et l’une des célébrités les plus grandes et les plus puissantes du monde.

Pourtant, elle se souvient de ses racines et a parlé des jours où les créateurs de vêtements n’avaient aucune envie de travailler avec elle ou ses camarades de groupe.

Comment Beyoncé s’est-elle lancée dans la musique?

Beyoncé Knowles est née à Houston, au Texas, en 1981. Très jeune, Beyoncé a commencé à montrer son talent pour la scène et s’est inscrite à des cours de danse avant même d’avoir 10 ans.

La jeune fille a impressionné tous ses professeurs avec sa capacité de danse ainsi que sa voix de chant impressionnante. Elle a réussi à atteindre des notes aiguës extraordinaires et à exprimer des émotions bien au-delà de ses années lorsqu’elle a chanté. Beyoncé a continué à développer ses talents tout au long de son enfance, en chantant dans la chorale de l’église locale et en formant un groupe de filles avec son amie d’enfance Kelly Rowland.

Alors que le groupe de filles continuait à pratiquer et à grandir, le père de Beyoncé, Mathew Knowles, a décidé de gérer leur carrière et d’essayer de les amener à un niveau supérieur dans l’industrie.

Tout au début des années 90, le groupe, désormais nommé Destiny’s Child, a travaillé comme ouvreur pour une grande variété d’autres actes établis et auditionné pour des maisons de disques pour essayer d’obtenir leur grande pause. Cette grande rupture est finalement survenue en 1996, quand ils ont signé sur un label et ont commencé à enregistrer officiellement de la musique.

Tina Knowles a cousu des costumes pour Destiny’s Child

Alors que Mathew Knowles travaillait dur pour réserver des concerts et faire la navette entre les filles et à partir de diverses représentations, la mère de Beyoncé faisait aussi ce qu’elle pouvait pour aider le groupe.

Comme Beyoncé l’a révélé dans une interview ultérieure, de nombreux créateurs n’avaient pas intérêt à créer des costumes de scène pour Destiny’s Child, alors Tina Knowles est intervenue.

«À partir de Destiny’s Child, les marques haut de gamme ne voulaient pas vraiment habiller quatre filles noires de la campagne, et nous ne pouvions pas nous permettre des robes de créateurs et de la couture», a déclaré Beyoncé. «Ma mère a été rejetée de toutes les salles d’exposition de New York. Mais comme ma grand-mère, elle a utilisé son talent et sa créativité pour donner à ses enfants leurs rêves. Ma mère et mon oncle, Dieu repose son âme, ont fabriqué tous nos premiers costumes, cousant individuellement des centaines de cristaux et de perles, mettant tellement de passion et d’amour dans les moindres détails. »

Beyoncé est désormais une icône de la mode

L’aide de Tina Knowles a vraiment porté ses fruits et, finalement, les dirigeants de disques et le public ont remarqué Destiny’s Child, et Beyoncé en particulier. Alors que Beyoncé est devenue célèbre dans le monde entier, de nombreuses marques de mode et designers de renom ont réclamé des vêtements pour elle. De nos jours, Beyoncé est considérée comme l’une des femmes les plus en vogue au monde et une icône de la culture pop.

Beyoncé a continué de poursuivre son intérêt pour la mode ainsi que son amour de la musique et du divertissement. Elle a formé une ligne de mode avec sa mère en 2005 appelée House of Deréon, produisant des vêtements de sport et des pièces en denim, ainsi que des sacs à main et des accessoires.

En 2016, Beyoncé a lancé sa propre ligne de vêtements, appelée Ivy Park. La ligne s’est révélée incroyablement populaire et les pièces se sont vendues à chaque lancement. Dans l’ensemble, Beyoncé est une force avec laquelle il faut compter dans de nombreuses industries, des vêtements au chant.