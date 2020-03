La maman de Jazz part pour une nuit sauvage dans un club de striptease au milieu des défis de santé mentale de sa fille

Jeanette

Jennings, la maman dévouée et aimante de Jazz Jennings, a toujours été favorable

de sa fille. Défenseur des droits des LGBT et des jeunes trans, Jeanette a

devenir un militant acharné au fil des ans au nom de Jazz.

Mais récemment, Jeanette a été ouverte sur sa propre émotion

difficultés après les trois chirurgies de confirmation de genre de Jazz et

des symptômes persistants de santé mentale, ainsi que la récente intervention chirurgicale du père de Jeanette

et de graves problèmes de santé.

Dans l’épisode du 17 mars de I Am Jazz de TLC, «Somewhere Over the Rainbow», Jeanette a finalement admis qu’elle atteignait ses propres limites émotionnelles et mentales. Avec les inquiétudes de Jazz concernant sa participation à Harvard et sa récente attaque de panique juste avant son diplôme d’études secondaires, Jeanette avait besoin de se défouler. La maman de quatre enfants a décidé de le faire d’une manière plutôt peu conventionnelle… dans un club de strip-tease avec sa maman, Jacky, et sa fille, Ari Jennings.

Ari, Jeanette et Jazz Jennings | Dia Dipasupil / . pour TLC

La cousine de Jeanette, Debbie, a encouragé la mère de Jazz à prendre du temps pour elle

Dans le dernier épisode de I Am Jazz, Jeanette a dit avec sa cousine Debbie – qui est également une professionnelle de la santé mentale qui travaille souvent avec des patients trans – pour discuter de l’attaque de panique de Jazz juste avant son diplôme d’études secondaires.

“L’effondrement de Jazz avant la remise des diplômes m’a pris un lourd tribut, et je suis encore brut”, a avoué la maman de Jazz à Debbie.

Le thérapeute a dit qu’il semblait que le stress de Jazz augmentait depuis un certain temps. “Cela ressemblait à une sorte d’autocuiseur d’un incident”, a déclaré Debbie. “Quand je l’ai serrée dans ses bras, son cœur battait comme un lapin pris au piège.”

Jeanette a dit à sa cousine que l’anxiété de Jazz «prenait le dessus». La star de I Am Jazz a ajouté qu’elle ne savait pas comment Jazz serait capable de contrôler ses symptômes de santé mentale par ses propres moyens à l’université. “Nous manquons de temps pour étouffer cela dans l’œuf”, a déploré Jeanette.

Debbie a exhorté Jeanette à prendre du temps pour elle et à prendre soin de sa propre santé mentale également. “Je m’inquiète pour vous”, a-t-elle déclaré. “Comment tenez-vous?”

Franchement, la maman de Jazz a dit qu’elle n’allait pas bien du tout. “J’ai l’impression d’être un bloc de glace”, a-t-elle admis. “Je fond, et [Jazz] me dérange. “

La cousine de Jeanette craignait que la santé mentale de Jazz et le statut imminent de nideuse vide de Jeanette ne la fassent s’effondrer si elle ne prenait pas mieux soin d’elle-même bientôt. «Tout cela a coûté cher à Jeanette», a expliqué Debbie. À Jeanette, elle a osé: «Donc, vous êtes Mama Hen qui s’occupe de tout le monde. Comment pouvons-nous prendre soin de vous? “

La star de I Am Jazz a avoué qu’elle savait qu’elle devait prendre un peu de temps pour s’occuper d’elle-même, et bientôt. «J’ai vraiment besoin de temps», a reconnu Jeanette. «J’ai besoin de me défouler. Je ne sais tout simplement pas ce que c’est. “

La maman et un ami de Jazz sont devenus éméchés et prévoyaient de se rendre dans un club de strip

Au cours du déjeuner avec son amie Kim, Jeanette a avalé un Cosmopolitan ou deux, est devenue un peu éméché et a partagé des inquiétudes similaires concernant l’avenir de Jazz et sa propre santé mentale.

“[Jazz’s] les émotions sont très vives », a expliqué Jeanette à Kim. “Je déteste la voir comme ça, et tout ce à quoi je pense, qu’est-ce qu’elle va faire quand nous ne serons pas là?”

Kim a déclaré aux producteurs de TLC qu’elle n’était pas surprise que Jeanette se débatte juste avant que son quatrième et plus jeune enfant ne quitte le nid. “Jeanette a tellement d’anxiété, et je peux le voir”, a déclaré Kim. «Cela tient en partie au fait que Jazz souffre d’anxiété et en partie au fait que son bébé s’en va.»

Pourtant, Jeanette s’est taillé un peu de temps pour un Cosmo supplémentaire. «Je veux me sentir engourdi. Oui, je veux vraiment me sentir engourdi », a déclaré la star de I Am Jazz à Kim.

«J’adore boire de la Jeanette, j’aime vraiment», a ri Kim alors que son amie se mettait à bourdonner.

Et Kim a eu une idée pour encore plus de plaisir avec Jeanette. Elle leur a suggéré de prendre «Mama Jacky» (la maman de Jeanette) et d’aller ensemble dans un club de strip en Floride.

Jeanette a accepté en riant, mais a averti Kim qu’elle voulait voir des strip-teaseurs masculins avec au moins une petite couverture. “Je ne veux pas le plein Monty!” »s’est-elle exclamée, ajoutant qu’elle détestait quand les strip-teaseuses« se frottaient contre vous et qu’elles avaient des cheveux. “Tu te souviens de mon enterrement de vie de garçon?” plaisanta-t-elle. “C’était dégoûtant!”

La star de «I Am Jazz» a passé une soirée folle dans un club de striptease pour soulager son stress

Jeanette a accepté l’offre de Kim et s’est rendue dans un club de strip-tease entièrement masculin du sud de la Floride avec sa mère, sa fille aînée Ari et plusieurs de ses amis.

Jacky a été le premier à monter sur scène pour un lap dance des hommes en tenue légère. “Elle est un peu trop excitée pour sauter sur cette scène”, a déclaré Jeanette aux producteurs.

“Je viens de me jeter dans l’arène”, rigola Jacky. “J’avais probablement aussi besoin d’une soirée pendant 70 ans!”

La maman de Jazz a dit qu’elle ne pouvait pas croire qu’elle se lâchait et faisait la queue pour des danses avec sa maman et sa fille. “Je ne peux plus jamais le voir, c’est brûlé dans mon cerveau”, a-t-elle plaisanté.

“J’aime que nous tous, citons, laissons-le”, a ajouté Jeanette, expliquant qu’elle n’avait pas passé une nuit de pur plaisir et de fête dans ce qui semblait être éternel à cause de tout le stress récent avec sa plus jeune fille.

“Je voulais sortir, je voulais me laisser aller une nuit,

et j’ai obtenu plus que ce que j’avais négocié », a déclaré la star de I Am Jazz. “J’ai ri jusqu’à faire pipi, et c’est ce que je voulais, pas

avoir à se soucier de Jazz. “