La maman de Lady Gaga sur la dépression du chanteur, l’intimidation à l’école

Derrière son style prêt à l’emploi, sa voix de tueur, ses excellentes compétences en écriture et en jeu, et d’innombrables récompenses est une version de Lady Gaga seule sa mère le sait.

Cynthia Germanotta s’est entretenue avec Shenielle Jones pour l’épisode de cette semaine de la série numérique de l’émission “Today”, «À travers les yeux de maman» où elle a pris conscience de ce que c’était que d’élever une superstar désormais mondiale. Née Stefani Germanotta, Cynthia dit que le caractère unique de sa fille n’a pas toujours été célébré, et cela a en fait contribué à l’intimidation et à la dépression à un jeune âge.

Germanotta a dit qu’elle et son mari ont donné à leurs filles (elles sont également les parents de la sœur de Gaga, Natali) la liberté d’être elles-mêmes parce que “plus vous faites cela et plus tôt vous le faites, vous leur donnez les moyens de se forger un sens de confiance et de construire un sentiment qu’ils peuvent tout accomplir parce que vous les laissez explorer. “

Mais comme nous le savons tous, les enfants peuvent être cruels et n’embrassent pas toujours l’individualité. De même, les enfants ne disent pas toujours à leurs parents ce qui se passe vraiment.

“J’en savais certains, mais il y en a certains qu’elle n’a pas partagés parce qu’elle était soit gênée, soit effrayée de me le dire, et c’était un peu difficile à entendre”, se souvient Cynthia à propos de Stefani. “Et puis au collège, parce qu’elle était unique, elle a commencé à vivre beaucoup de difficultés. Vous savez, vous sentant isolée des événements, humiliée, narguée. Et c’est à ce moment qu’elle a développé une dépression.”

“Nous avons fait de notre mieux en tant que parents pour l’aider”, a-t-elle ajouté, “mais [we] ne savait pas tout. “

Germanotta s’est assuré de noter que l’attention à la santé mentale n’était pas la même à l’époque qu’aujourd’hui, en disant: “Je sentais que j’avais fait des erreurs, je ne connaissais pas vraiment les signes avant-coureurs à rechercher.”

C’est pourquoi en 2012, Cynthia et Stefani ont lancé le Fondation Born This Way comme un moyen d’autonomiser les jeunes et d’aider ceux qui souffrent de détresse mentale et émotionnelle.

“C’est quelque chose qui est très, très personnel pour nous, et cela remonte aux difficultés que Stefani a connues”, a déclaré Cynthia à Shenielle au sujet de l’organisation. “Elle envisageait un monde où les jeunes seraient mieux équipés pour faire face à ses difficultés qu’elle.”

“Et puis, comme sa carrière a décollé, nous avons réalisé combien d’autres jeunes ont eu des expériences similaires, et son message a vraiment résonné avec eux parce qu’elle parlait de ses expériences lors de sa performance, ce que, en tant que maman, je n’ai pas tout à fait comprendre “, se souvient la mère de deux enfants. “Je dirais:” Pourquoi êtes-vous si privé en public? Ce sont des choses très personnelles. ” Je veux dire, quand j’ai grandi, tu ne parlais pas … tu ne partageais pas ça. “

“Mais elle l’a partagé”, a poursuivi Germanotta, “et ce que j’ai réalisé, c’est que c’était très bénéfique pour elle et pour ses fans.”

Lady Gaga s’est d’abord ouverte aux médias sur sa santé mentale en décembre 2016, révélant son combat contre le trouble de stress post-traumatique lors d’une visite avec un groupe d’adolescents LGBTQ sans-abri à New York.

“J’ai dit aux enfants aujourd’hui:” Je souffre de SSPT. ” Je ne l’ai jamais dit à personne auparavant, alors nous y sommes “, a-t-elle déclaré à l’époque. “Mais la gentillesse qui m’est montrée par les médecins ainsi que ma famille et mes amis, ça m’a vraiment sauvé la vie.”

Ce n’est qu’en 2018 que Gaga a révélé la cause de son SSPT: elle a été agressée sexuellement à l’âge de 19 ans.

“Personne d’autre ne le savait. C’était presque comme si j’essayais de l’effacer de mon cerveau. Et quand il est finalement sorti, c’était comme un gros monstre laid. Et tu dois affronter le monstre pour guérir”, a-t-elle dit. Vogue. “Pour moi, avec mes problèmes de santé mentale, la moitié de la bataille au début était, j’avais l’impression de mentir au monde parce que je ressentais tellement de douleur mais personne ne le savait. C’est pourquoi je suis sorti et j’ai dit que j’avais PTSD, parce que je ne veux pas me cacher – pas plus que je ne le dois déjà. “

Puis, lors d’un discours d’acceptation pour “A Star Is Born”, la musicienne a parlé ouvertement de ce qui l’a amenée à demander de l’aide professionnelle. Selon Gaga, sa santé mentale est devenue compromise plus elle est devenue célèbre.

“Il y avait aussi des symptômes, des symptômes de dissociation et de stress post-traumatique, et je n’avais pas d’équipe qui comprenait un soutien en santé mentale”, avait-elle déclaré à l’époque. “Cela s’est plus tard transformé en douleur physique chronique, fibromyalgie, attaques de panique, réponses traumatisantes aiguës et spirales mentales débilitantes qui ont inclus l’idéation suicidaire et le comportement masochiste. D’accord, j’ai fini avec ma liste, mais cette liste a changé ma vie. Et ça changé ma vie pas dans le bon sens. “

“J’aurais aimé avoir des ressources en santé mentale à ce moment-là parce que, bien que ce que j’ai soit traitable et puisse, je l’espère, s’améliorer avec le temps, s’il y avait eu des soins de santé mentale préventifs accessibles plus tôt, je pense qu’ils n’auraient peut-être pas été aussi mauvais qu’auparavant. “, at-elle noté. «Je souhaite qu’il y ait eu un système en place pour me protéger et me guider. Un système en place pour me permettre de dire non aux choses que je pensais devoir faire. Un système en place pour me permettre de rester à l’écart des environnements de travail toxiques ou travailler avec des gens dont le caractère était très discutable. “

“Il y a eu des jours où j’ai eu du mal ou ne pouvais pas réussir à travailler”, a-t-elle dit, “et je ne veux pas cela pour d’autres artistes. Ou pour personne.”

