La maman de Madison Prewett a laissé le plus doux commentaire sous le message de rupture de Peter Weber

La dernière saison de la téléréalité à succès The Bachelor a eu des fans sur le bord de leurs sièges depuis le premier jour. Des rencontres torrides aux premières dates gênantes, la saison a été pleine de drames, d’intrigues et de nombreuses introductions intéressantes – et le célibataire Peter Weber a été au centre de tout cela. Dès le début, Weber était fasciné par Madison Prewett éligible, et l’attrait semblait certainement mutuel. Cependant, leur relation ne devait pas durer, et les deux ont récemment choqué leurs fans avec des nouvelles dévastatrices. À la suite de l’annonce de la scission, la mère de Prewett a laissé un commentaire aimable sur Instagram de Weber, qui a inspiré les fans à chanter ses louanges sur un récent fil Reddit.

Peter Weber | Noel Vasquez / .

Madison Prewett et Peter Weber semblaient parfaits l’un pour l’autre

La chimie entre Peter Weber et Madison Prewett était évidente dès le premier jour. Lorsque Prewett est arrivée pour la première fois au manoir Bachelor, elle s’est présentée en grande pompe, portant un avion en papier géant et plaisantant qu’elle avait l’intention de «faire atterrir» le cœur de Weber. Prewett et Weber se sont liés plus tôt à un mariage, où Prewett a attrapé le bouquet de mariée et elle et Weber ont apprécié un moment en tête-à-tête.

Plus tard dans la saison, Weber a voyagé avec Prewett dans sa ville natale de l’Alabama, pour rencontrer sa famille et se détendre pendant quelques matchs de basket-ball. La famille de Prewett semblait particulièrement prise avec Weber, et au moment où le duo quitta l’Alabama, ils semblaient plus amoureux les uns des autres que jamais. Pourtant, ils ont traversé quelques moments difficiles dans la série, surtout après que Weber a admis qu’il avait été intime avec certaines des autres filles de la série.

Quand Peter Weber et Madison Prewett ont-ils rompu?

Après que les tensions aient bouillonné à propos de The Bachelor, Madison Prewett a décidé de quitter la série. Elle a volé chez elle, tandis que Peter Weber a décidé de poursuivre une romance avec Hannah Ann Sluss. Weber a proposé à Sluss – mais a rompu les choses seulement quelques semaines plus tard. Weber et Prewett se sont croisés à nouveau lors de l’émission de retrouvailles en direct après la finale de la série, où ils ont tous deux révélé qu’ils avaient encore des sentiments l’un pour l’autre.

Weber et Prewett ont commencé à sortir sérieusement, malgré l’opposition de la mère de Weber, qui n’a jamais été une grande fan de Prewett. Cependant, quelques jours seulement après avoir décidé à ce jour, les deux ont rompu les choses. Comme Weber l’a annoncé sur sa page Instagram, «Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’est ce qui est le plus logique pour nous deux. »

Qu’est-ce que la mère de Madison Prewett a dit à Peter Weber sur les réseaux sociaux?

Voir ce post sur Instagram

Je veux commencer par reconnaître l’incroyable groupe de femmes que j’ai eu le privilège de connaître cette saison. Merci d’être venu dans ce voyage avec moi. J’ai appris tant de leçons de vous tous que j’emporterai avec moi. Madi, merci pour ta patience et ton amour inconditionnel. Vous êtes la quintessence d’une femme qui se porte avec grâce, défend ce en quoi elle croit et aime de tout son cœur. Cet amour est quelque chose que je me sens tellement reconnaissant d’avoir ressenti et j’en emporterai toujours un morceau. Madi et moi avons décidé mutuellement de ne plus poursuivre notre relation. Croyez-moi, cela n’a pas été facile pour nous deux, mais après de nombreuses conversations honnêtes, nous avons convenu que c’était ce qui avait le plus de sens pour nous deux. L’amour et le respect que j’ai pour Madi continueront de perdurer. Hannah Ann, vous avez donné l’exemple aux femmes du monde entier il y a quelques nuits. Vous êtes une femme si forte et confiante et vous méritez tout l’amour du monde. J’accepte l’entière responsabilité de mes erreurs dans notre relation et je vous souhaite le meilleur. Cela a été une expérience émotionnelle et je suis tellement reconnaissante pour le soutien que j’ai reçu des amis, de la famille et de la nation bachelor au cours des derniers jours. Merci à vous tous! Ceci est juste un autre chapitre de mon histoire. Celui que je n’oublierai jamais et celui que je chérirai toujours ❤️

Un post partagé par Peter Weber (@pilot_pete) le 12 mars 2020 à 21h15 PDT

Bien que de nombreux fans aient pu être déçus et que quelques remarques salées aient été laissées dans les commentaires de sa page Instagram, il y avait une personne qui n’a montré que de la classe et du soutien pour sa décision. La mère de Madison Prewett a laissé un commentaire sur son article de rupture, disant qu’elle souhaitait à Weber “le meilleur” et qu’elle était “reconnaissante de l’opportunité” de le rencontrer.

Les fans de Reddit ont souligné comment le commentaire de la mère de Prewett faisait honte au comportement de la propre mère de Weber et qu’elle était le type de belle-mère que quiconque aimerait avoir. D’autres ont salué la façon dont la femme plus âgée a pu «prendre la route» et bien que certains aient affirmé que son poste était «calculé», la grande majorité a approuvé son aimable commentaire. Bien que Weber et Prewett n’aient peut-être pas duré, il n’y a aucune raison pour que toutes les parties concernées ne puissent pas continuer à trouver leur propre bonheur dans la vie.