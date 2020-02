La maman de Madison Prewett approuve-t-elle Peter Weber?

Pendant les dates de la ville natale de The Bachelor, il semblait principalement que le père de Madison Prewett était le parent que Peter Weber devait travailler dur pour gagner. Une nouvelle scène supprimée révèle que la mère de Prewett a également eu une conversation intense avec Weber.

Madison Prewett et Peter Weber ont visité l’Université d’Auburn

Prewett est diplômée de l’Université d’Auburn et elle est la fille du directeur des opérations de basket-ball d’Auburn, Chad Prewett. Sur The Bachelor, Weber et Prewett ont joué une partie de basket-ball dans Auburn Arena.

Avant leur match, un message vidéo de Charles Barkley a été diffusé. Dans la vidéo, le joueur retraité de la NBA a averti Weber de ne pas blesser Prewett. Bruce Pearl, l’entraîneur-chef de l’équipe de basket-ball masculin d’Auburn, s’est également arrêté à l’aréna.

Après être apparu dans The Bachelor, Pearl a félicité la famille Prewett pour avoir soutenu les valeurs chrétiennes.

“Je suppose que c’est une émission très populaire et beaucoup de gens – je suppose que beaucoup de gens la regardent”, a déclaré Pearl à propos de The Bachelor. «J’étais vraiment très fier de Madison et Chad et de Tonya et de la famille Prewett d’être des hommes et des femmes d’Auburn, d’avoir représenté un foyer chrétien avec une grande foi. Ce n’est pas parler; c’est marcher. C’est vécu. Et je remercie les gens d’ABC de ne pas avoir réécrit cette histoire; c’est ce qu’ils sont, et ce n’est peut-être pas aussi flashy que certains des autres. “

Peter Weber a parlé à la mère de Madison Prewett sur «The Bachelor»

Pendant la date de la ville natale du couple, Weber s’est assis avec le père de Prewett. Les deux ont discuté de la foi chrétienne de Prewett, tandis que Prewett et sa mère ont discuté que Prewett se sauve pour le mariage.

Dans une scène récemment supprimée, la mère de Prewett s’est assise et a parlé à Weber. La scène supprimée l’a montrée sérieusement en train de faire griller Weber sur la façon dont il considère sa relation avec Prewett.

“Pouvez-vous me dire pourquoi Madison est toujours là-dedans?” Elle a demandé. “Très précisément”, a-t-elle ajouté.

“Nous nous amusons tellement ensemble”, a déclaré Weber. “Il est si facile. Sa compétitivité, j’adore. La ténacité dont vous avez parlé, je l’ai déjà vu. Et je sais que c’est bizarre avec trois autres femmes. Et je sais que cela ne fait que peu de temps, mais je peux voir à 100% une vie avec elle. »

“À quoi ressemble cette vie avec elle?” Elle a demandé.

“Une vie amusante les uns avec les autres”, a déclaré Weber.

La foi de Peter Weber est remise en question

Après que Weber ne soit pas entré dans les détails de ce qu’il imaginait pour leur vie future, la mère de Prewett a posé des questions sur sa foi.

“Quelle est votre foi? Et où en êtes-vous avec tout cela? ” Elle a demandé.

“Madi et moi avons parlé de la foi, et vous savez que j’ai été très honnête que j’ai parfois l’impression d’avoir eu du mal avec ma foi”, a déclaré Weber. “Mais j’aime le fait que la foi soit si importante pour elle.”

“Y a-t-il des réserves en ce qui la concerne?” Demanda la mère de Prewett.

“Non, vous n’avez rien à craindre en ce qui concerne la façon dont je garderai toujours son cœur tout au long de tout cela”, a répondu Weber. “C’est quelqu’un dont je tombe amoureux.”

Après cette réponse, la mère de Prewett a admis qu’elle voulait faire confiance à Weber.

«Je veux te faire confiance», a-t-elle dit. “Je veux avoir confiance que ce que vous me dites est réel … Je vous fais confiance.”