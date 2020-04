La maman de Sheree Whitfield de RHOA a disparu depuis mars

Ancien “Real Housewives of Atlanta” étoile Sheree Whitfield dit sa mère, Thelma Ferguson, a disparu.

Mercredi, la personnalité de la télévision a révélé la nouvelle choquante sur Instagram et a demandé à ses abonnés de garder sa mère et sa famille dans leurs pensées et leurs prières.

“Nous savons tous que les prières peuvent déplacer des montagnes !!!” Whitfield, 50 ans, a légendé une photo de Ferguson, 77 ans. “J’hésitais à exprimer mes inquiétudes concernant le retour en toute sécurité de ma mère parce que, bien que j’aie été en contact étroit avec la police au cours des deux dernières semaines.”

Après avoir remarqué qu’elle est “assez privée” en ce qui concerne sa famille, la star de Bravo a déclaré que sa mère “avait pris des vacances personnelles sans en informer la famille” dans le passé.

“Nous respectons ce côté d’elle. Cependant, c’est le plus long temps qu’elle a passé sans tendre la main à quiconque de la famille ou à ses amis”, a poursuivi Whitfield. “En ce moment, nous nous appuyons sur Dieu et restons positifs et prions pour son retour en toute sécurité à la maison.”

“LA MAISON est l’endroit où se trouve le COEUR et la prière en nombre fonctionne”, a-t-elle ajouté. “Alors que nous continuons tous à naviguer à travers ces temps incertains, souvenez-vous des bénédictions d’avoir les uns les autres … La famille est tout. Je demande à tout le monde de prier pour que ma mère rentre à la maison en toute sécurité. Et sachez que notre famille sera reconnaissante à l’interne.”

Whitfield a terminé son message en exhortant toute personne ayant des informations sur sa mère à appeler le service de police de Sandy Springs et à inclure les informations de contact.

Selon le Atlanta Journal Constitution, Ferguson a disparu depuis des semaines et a été vu pour la dernière fois le 23 mars dans la ville de Géorgie pour se rendre à la banque.

La police a déclaré que Ferguson avait été aperçu pour la dernière fois au volant d’une Honda Accord 2009 grise avec l’étiquette Georgia RMZ5773 et portait un pantalon gris et une chemise noire. Ils ont également noté que Ferguson avait des liens avec des personnes vivant en Ohio et en Californie et n’avait aucun problème médical connu.

Whitfield partage souvent des photos de sa mère sur les réseaux sociaux, la dernière étant une compilation de photos, qui mettait en vedette la star de télé-réalité, Ferguson et ses filles, en l’honneur de la Journée internationale de la femme.

Whitfield a joué dans “Les vraies femmes au foyer d’Atlanta” pour six de ses 12 saisons et a quitté le spectacle dans la saison 10.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Meilleures Instas de Célébrités de la Semaine

Instagram

Kenya Moore, la star de «RHOA» de retour, semble ravie – tout comme ses co-stars!