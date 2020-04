La maman de Sofia Richie aime Scott Disick

2020-04-05 09:30:05

La maman de Sofia Richie, Diane Alexander, a donné son sceau d’approbation au petit ami de sa fille, Scott Disick.

La maman de Sofia Richie pense que Scott Disick est un “très bon gars”.

Le mannequin de 21 ans sort avec la star de ‘Keeping Up with the Kardashians’ – qui a des enfants Mason, 10 ans, Penelope, sept ans et Reign, quatre ans, avec l’ex-partenaire Kourtney Kardashian – depuis près de trois ans et il est étant donné le sceau d’approbation de sa mère, Diane Alexander.

Diane a dit: “Je l’aime! Nous avons tous nos affaires mais c’est un très bon gars.

“Et c’est un si bon père, je ne sais pas si les gens le savent vraiment.

“Il est à la maison avec eux tous les soirs – devoirs, heure du coucher.”

Diane – qui a également son fils Miles, 25 ans, avec son ex-mari Lionel Richie – est “fière” de l’indépendance de sa fille et a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas besoin de lui apprendre quoi que ce soit en matière de relations.

Elle a déclaré au magazine Heat: “Elle est vraiment sage et elle ne fait rien de mal dans les relations – elle sait le bien du mal.

“Sofia signifie sagesse. J’apprends beaucoup d’elle!

“Je me dis toujours:” Oh, qu’est-ce que je fais? ” Et elle me dit: «Maman, laisse tomber.» Elle me parle et m’aide avec son frère.

“Elle est à Calabasas avec Scott. Elle est tellement indépendante, elle prend soin d’elle-même. Je suis fier d’elle.”

Diane ne se soucie pas de l’écart d’âge de 15 ans entre sa fille et Scott, 36 ans.

Elle a dit: “C’est très bien ajusté à mes yeux, tout cela.” Tout le monde semble dans un endroit sain. ”

Sofia et Scott passent encore beaucoup de temps avec son ancien partenaire et sa famille, et Diane en est heureuse.

Elle a dit à propos de la famille Kardashian: “Ils sont gentils, ils travaillent dur, qui ne veut pas d’une famille aussi serrée? Quel est le négatif? Je n’ai rien de mauvais à dire à leur sujet.”

Mots clés: Sofia Richie, Scott Disick, Kourtney Kardashian, Diane Alexander

