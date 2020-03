La manière étonnamment normale d’Amy Schumer a rencontré son mari

Les romans hollywoodiens semblent presque toujours excitants. Imaginez déjà être célèbre, puis rencontrer tous les autres personnages célèbres – et parfois arriver à sortir avec eux.

La plupart des gens mourraient pour rencontrer quelqu’un de célèbre qu’ils admiraient, et encore moins pour sortir avec eux. Donc, quand une star d’Hollywood commence à sortir avec une autre, les gens en prennent note et veulent tout savoir.

Mais comment rencontrent-ils leurs conjoints? Et toutes les célébrités datent-elles ou épousent-elles d’autres célébrités?

Relations à Hollywood

Chris Fischer et Amy Schumer | James Devaney / .

Il y a beaucoup d’histoires de relations à Hollywood, des affaires scandaleuses aux romances secrètes. Les relations vont et viennent – parfois le couple s’est séparé avant même que la nouvelle ne puisse éclater. Il y a une foule de célébrités qui n’ont fréquenté que d’autres célébrités et quelques-unes qui se sont mariées à des gens qu’ils ont rencontrés en dehors de l’industrie, même en amoureux au lycée. Mais comment se rencontrent-ils?

Parfois, les stars peuvent être dans d’autres relations lorsqu’elles se rencontrent, donc le timing ne fonctionne que plus tard. Ce sont Jennifer Lopez et Alex Rodriguez, qui se sont rencontrés il y a des années et qui sont amis, mais qui n’ont commencé à sortir ensemble il y a quelques années et sont maintenant fiancés.

Les célébrités se rencontrent également en ligne. Les applications de rencontres sont populaires pour de nombreux célibataires, et cela est également vrai dans le monde des rencontres. Amy Schumer a rencontré son ancien petit ami, Ben Hanisch, sur l’application de rencontres Raya. Il était son premier match et non une célébrité.

Ils ont fini par sortir ensemble pendant un an et demi. D’autres célébrités ont échangé des messages sur Twitter, Instagram et d’autres plateformes de médias sociaux. Ils ont avoué avoir été écrasés, complimentés ou bavardé avec désinvolture et en ont fait un roman.

Ce ne sont pas toujours d’autres célébrités avec lesquelles ils se connectent. Un fan de Jake T. Austin a passé cinq ans sur la messagerie Twitter et le tagging Austin jusqu’à ce qu’il la suive après deux ans. Trois ans plus tard, ils ont mis leur relation hors ligne. Ils sont restés ensemble pendant environ trois ans. C’est un fan chanceux!

Bien sûr, une façon très courante pour les célébrités de trouver un nouvel amour est de travailler avec elles sur le plateau. De nombreux acteurs finissent par sortir avec quelqu’un avec qui ils ont travaillé. Prenez Angelina Jolie et Brad Pitt, par exemple. Ils se sont rencontrés sur le plateau de M. et Mme Smith et sont tombés amoureux. Ils se sont mariés plus tard, bien qu’ils ne soient plus ensemble.

Le mari d’Amy Schumer n’est pas une célébrité hollywoodienne

Schumer est l’une des femmes les plus drôles d’Hollywood – très proche et un peu folle – il n’est donc pas étonnant qu’elle ait eu du succès avec elle. Mais cela n’a pas été dans le monde des célébrités.

Comme indiqué ci-dessus, elle a rencontré un «Joe moyen» sur Raya. Elle est également mariée à une autre non-célébrité. Schumer est une écrivaine et actrice, célèbre pour ses rôles dans Trainwreck et I Feel Pretty. Elle a été nominée pour 43 prix dans sa carrière et a 17 victoires, dont un Emmy.

Comment Amy Schumer a rencontré son mari

Schumer n’a pas épousé Hanisch, le petit ami qu’elle a rencontré sur Raya. Mais elle a rencontré son nouveau mari d’une autre manière étonnamment normale. Ce n’est pas une célébrité, du moins pas Hollywoodienne.

Son mari est Chris Fischer, un chef. Il est le frère de son assistant personnel, et ils se sont rencontrés lorsqu’elle a fait un voyage avec elle un week-end à Martha’s Vineyard. Il était là et a préparé un repas pour eux. Elle l’a revu par accident alors qu’elle attendait son chien, puis ils ont été chargés d’organiser ensemble une fête d’anniversaire.

Les deux ont réussi et ont finalement commencé à sortir ensemble. Ils se sont mariés et ont un enfant ensemble. Elle a déclaré à CNN dans une interview que le moment de leur relation était parfait. Elle venait de terminer le tournage de I Feel Pretty, et elle était très bien avec son estime de soi et prête à être dans une relation.