La manière préférée de Tiffany Haddish de consommer des cornichons implique des bonbons

Tiffany Haddish a une gamme. Elle est surtout connue pour sa comédie, mais elle n’a pas peur d’un rôle sérieux.

L’année dernière, elle a ajouté The Kitchen à sa filmographie. Ce n’était pas la comédie burlesque typique dans laquelle Haddish excelle. Les épouses de gangs reprennent là où leurs maris incarcérés se sont arrêtés dans le drame de gangster des années 1970. Haddish incarne l’un des personnages principaux, et bien qu’il ne s’agisse pas d’un succès fulgurant, la performance de Haddish dans The Kitchen a reçu quelques éloges de la part des critiques.

Il se trouve que Haddish a également une portée hors écran: elle mangera n’importe quoi.

Tiffany Haddish a des tendances gourmandes

Une grande partie de la nourriture que Haddish mange est discutable, mais elle a des tendances haut de gamme. Son dîner préféré est généralement un steak ou un homard. Pour le déjeuner, elle mangera du vivaneau rouge du Mel’s Fish Shack. Le joint de fruits de mer de LA est l’un de ses restaurants préférés.

Pour une collation saine, Haddish aime grignoter des abricots et des amandes. C’est certainement sa combinaison alimentaire la plus normale. Certaines des autres choses que Haddish aime sont difficiles à imaginer, mais elle ne jure que par ses recettes non conventionnelles.

Haddish peut se permettre de manger à l’extérieur pour le déjeuner et le dîner, même si elle mange du steak et du homard. Elle vaut plus de 4 millions de dollars, selon une estimation de 2019. Pourtant, Haddish ne dépense pas tout son argent supplémentaire en nourriture. Certaines de ses préférées sont les fruits et légumes qu’elle cultive dans son propre jardin.

Tiffany Haddish est une passionnée de jardinage

En fait, le jardin de Haddish connaît un tel succès qu’elle peut boire chaque matin un verre de jus fait à partir de ses propres produits frais. Le Haddish cultive le chou frisé, les fraises, la bette à carde et le céleri, entre autres. Elle les jus pour le petit déjeuner tous les matins.

Son autre aliment de base du matin est moins frais. Haddish dit qu’elle mange presque toujours des restes de poulet pour le petit-déjeuner, généralement la veille. Alors que certaines étoiles peuvent rester avec juste un verre de jus pour commencer la journée, le Haddish n’en fait pas partie. Elle est plus soucieuse de rester rassasiée que de rester mince.

Selon Haddish, elle a un sérieux problème de cintre. Haddish dit: «Je me transforme en une personne différente quand j’ai faim. Ce n’est pas ma faute non plus, je suis une personne sympa. Mais ce sont les parasites en moi. Quand ils ont faim et qu’ils ne mangent pas, ils prennent le contrôle de mon esprit et je suis assez méchant avec tout le monde. “

Cela signifie que Haddish mange toujours un petit déjeuner copieux et des collations tout au long de la journée pour garder la faim à distance.

Certaines de ses collations préférées sont dignes de grincer des dents

Tiffany Haddish | Emma McIntyre / . pour MTV

Haddish a une collation à une science. Elle aime les bonbons, comme les vignes rouges et les Jolly Ranchers. Mais elle n’a pas peur d’expérimenter et elle a fait beaucoup de ses propres combinaisons de collations. Son préféré est un cornichon farci aux bonbons.

Haddish prend le cornichon et mord le dessus, puis fourre un bonbon à l’intérieur et mange le reste. Elle a essayé différentes combinaisons de bonbons, et elle est fan de menthe poivrée, Now and Later, ou Jolly Ranchers. Elle prétend que c’est la chose la plus délicieuse qui soit, mais peu de gens l’essayeraient pour le découvrir.

Le cornichon farci aux bonbons n’est pas la seule recette de Jadd Rancher de Haddish. Elle a essayé la salade de chou frisé avec du jus Jolly Rancher, et c’est devenu l’un de ses plats habituels. Elle aime aussi les doritos, les fritos, les jalapenos, le piment et le fromage mélangés ensemble dans une sorte de combinaison de chips.

Les choix alimentaires de Haddish sont une étrange combinaison de conventionnel et très, très bizarre. Tout comme avec son travail, il n’y a pas grand-chose entre elle. Elle est prête à étendre son travail de la comédie au drame, comme elle l’a fait avec The Kitchen. Mais elle ne fait rien à mi-chemin.