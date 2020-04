La maternité profonde a changé Khloé Kardashian

Khloé Kardashian peut obtenir une tonne de flak pour ses compétences parentales, mais même ces maman-shamers ne peuvent pas nier que devenir parent est la meilleure chose qui aurait jamais pu arriver à la star de la réalité.

Après des années de désir d’avoir son propre enfant, le rêve de Kardashian de devenir maman est finalement devenu * vrai * lorsqu’elle a donné naissance à sa fille, True Thompson, en 2018.

Khloé Kardashian | David Crotty / Patrick McMullan via .

Bien qu’être parent soit un travail difficile, la maternité a vraiment changé Kardashian de la meilleure façon possible car elle a maintenant une vision plus brillante de la vie, tout cela grâce à sa petite fille.

Être maman a fait de Kardashian «une meilleure personne»

Il n’y a rien que Kardashian aime plus dans ce monde que d’être maman.

Depuis l’accouchement, la star de téléréalité aime chaque seconde de la maternité. Non seulement elle peut passer chaque jour avec son mini-moi, mais être parent a permis à Kardashian de voir les choses sous un jour différent.

Des sources proches de la star de Keeping Up With the Kardashians ont récemment expliqué à Life & Style que la façon dont sa vision de la vie avait changé depuis qu’elle était devenue maman.

“De loin, True est la meilleure chose qui soit arrivée à Khloé”, a expliqué l’initié. «Elle admet que sa vie était assez superficielle… avant True. De toute évidence, elle est toujours tout au sujet du glamour et de sa meilleure apparence, mais Khloé est devenue plus spirituelle et empathique. “

Une fois qu’elle a donné naissance à True, Kardashian s’est rendu compte qu’elle devait changer sa façon de voir le monde. Et maintenant, elle comprend beaucoup plus ce qu’elle pense être important dans la vie.

“Je pense aussi que la maternité met simplement la vie en perspective et ce qui est important pour vous”, a déclaré la star de télé-réalité à Entertainment Tonight en 2019. “Je pense que vous réévaluez simplement les choses, comme” Je ne veux pas faire ça ce soir “. Et c’est OK pour dire non, donc je peux passer du temps avec ma famille. »

Kardashian affirme que la maternité lui a donné le pouvoir

Il y a quelque chose à propos de devenir une mère qui fait que les femmes se sentent instantanément autonomes.

S’assurer que votre enfant est bien pris en charge est la priorité numéro un de la mère, et comme le fondateur de Good American peut vous le dire, aucune tâche n’est trop grande pour assurer que son enfant est en bonne santé et heureux.

“Ce que je préfère dans le fait d’être maman, c’est si ringard, mais c’est juste que, peu importe à quel point vous êtes fatigué, c’est le bonheur absolu, quoi qu’il arrive”, a expliqué Kardashian à ET. “Je veux dire, le jour de Noël, j’avais tellement la gueule de bois, et je me disais:” Comment vais-je passer cette journée? “Et juste au moment où vous voyez votre bébé et à quel point [she is], vous venez de le traverser. Je me disais: «OK, je sens que je peux tout faire. Je pourrais faire ça. »

Elle a ajouté: “C’est juste le meilleur, et l’amour que vous obtenez et que vous pouvez aussi donner et recevoir … c’est juste, c’est beau.”

Être maman a appris à Kardashian comment être sa meilleure personne

Bien que le début de son parcours de maternité ait été difficile à gérer – en particulier avec le drame de Tristan Thompson qui se profile au-dessus de sa tête – Kardashian ne l’a pas laissé tomber.

Au lieu de garder une rancune contre son ex, Kardashian a décidé de lui pardonner de l’avoir trompée afin qu’ils puissent travailler ensemble pour élever leur enfant.

“C’est dur. Ce n’est pas facile pour moi », le E! La personnalité a dit de la coparentalité avec Thompson sur le podcast On Purpose de Jay Shetty en octobre 2019. “Il serait plus facile pour moi de garder ma fille à l’écart et de me dire:” Non, parce que tu m’as blessé. “Mais il n’a jamais blessé True. Lui et moi avons notre propre relation, puis Tristan et True ont la leur. Je ne viendrai jamais entre les deux. Je n’y crois pas. “

Bien que le pardonner n’a pas été facile, Kardashian a travaillé dur pour arriver à un bon endroit avec Thompson, principalement parce qu’elle veut être un bon exemple pour sa fille.

«Je veux montrer à ma fille que ça va et c’est une belle chose de pardonner aussi à son père. C’est une personne formidable. Peut-être que lui et moi n’étions pas compatibles de cette façon, mais ça va », a-t-elle poursuivi. «Je veux toujours que True soit entouré d’amour, et je sais que les bébés ressentent de l’énergie, nous ressentons de l’énergie, et je veux juste qu’elle se sente toujours aussi heureuse que possible.»

À tous points de vue, la maternité a définitivement changé Kardashian pour le mieux. Non seulement elle est plus sage, plus spirituelle, empathique et pratique, mais elle est aussi beaucoup plus mûre à propos des choses, qui sont toutes d’excellentes qualités qui, nous l’espérons, seront transmises à True.