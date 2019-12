La meilleure amie de Khloe Kardashian, Malika Haqq, partage le premier sonogramme de bébé

Malika Haqq est sur la lune de devenir mère.

Khloe kardashian's BFF – qui attend son premier enfant en mars – a profité des médias sociaux pour partager une échographie de son bébé lundi.

"Mon ange", Haqq, 36 ans, a légendé la photo en noir et blanc qu'elle a postée sur Instagram et Twitter, alors que les amis et les fans ont rapidement exprimé leur amour et leur soutien.

Kylie Jenner a écrit: "J'ai hâte de le rencontrer ♥ ️", comme a répondu l'actrice, "@kyliejenner Il va adorer tante Ky."

"Forever Love", a été partagé par Larsa Pippen, une amie de Kardashian, avec l'actrice Christina Milian, "😍😍😍😍".

Quelques heures avant de publier l'échographie, Malika a révélé une histoire Instagram présentant tous les cadeaux que Khloe a accordés au paquet de joie qui devait arriver prochainement.

«C'est donc ce qui se passe lorsque vous donnez à ma meilleure amie votre identifiant dans votre registre. Elle achète tout pour Noël. "Mon bébé est tellement béni", a-t-elle ajouté.

Malika a annoncé ses nouvelles de bébé en septembre, écrivant sur Instagram: «J'écoute mon cœur et j'ai décidé que le reste de ma vie sera le meilleur de ma vie. Je suis enceinte! Je ne savais pas quand, Je le savais juste un jour. Dieu a dit que c'était mon tour, et je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour le petit esprit qui grandit en moi. Je suis à toi, bébé, et tu es à moi. "

Elle n'a pas encore abordé l'identité du père, bien que les fans soulignent sa récente relation avec le rappeur O.T. Genasis. L'actrice s'est séparée de la femme de 32 ans en juin 2019 après avoir fréquenté et arrêté pendant plus de deux ans.

