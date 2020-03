La membre du Congrès Katie Porter force le directeur du CDC à s’engager à tester gratuitement les coronavirus

Les réponses directes oui ou non sont très rares à Capitol Hill – mais Katie Porter vient d’en avoir une.

Dans un grillage étouffant de cinq minutes, la députée de Californie a forcé le directeur des Centers for Disease Control and Prevention Robert Redfield à s’engager à fournir gratuitement coronavirus des tests pour tout le monde – quelle que soit l’assurance.

Le Représentant a commencé par fouetter un tableau blanc et un marqueur avant de demander au Secrétaire adjoint à la santé et aux services sociaux, le Dr Robert Kadlec, s’il connaissait le coût d’un test – ou même d’un stade approximatif. Il ne l’a pas fait, alors elle l’a décomposé.

“Tout cela s’élève à 1 331 $”, a-t-elle déclaré, ajoutant que si l’isolement est pris en compte, le projet de loi passe à 4 000 $.

«La peur de ces coûts empêchera les gens de se faire dépister, d’obtenir les soins dont ils ont besoin et d’assurer la sécurité de leur communauté.»

Elle a souligné que 40% des Américains ne pouvaient pas se permettre une dépense inattendue de 4 000 $, et 33% des Américains avaient reporté les soins médicaux nécessaires l’année dernière. “Et nous avons une dépense de 1 331 $ – de façon conservatrice – juste pour les tests pour le coronavirus.”

Elle a ensuite écouté le Dr Redfield.

J’ai fait le calcul: une batterie complète de tests de coronavirus coûte au moins 1 331 $.

J’ai également fait la recherche juridique: l’administration a le pouvoir de rendre les tests gratuits pour tous les Américains AUJOURD’HUI.

J’ai obtenu l’engagement d’un haut responsable de Trump de le faire. pic.twitter.com/RmolCtmNbG

– Représentant Katie Porter (@RepKatiePorter) 12 mars 2020

“Voulez-vous savoir qui a le coronavirus et qui n’en a pas? Pas seulement les riches, mais tous ceux qui ont le virus?”

Il a répondu par l’affirmative.

“Dr Redfield, connaissez-vous le 42 CFR 71.30?” Le Dr Redfield a été perplexe et Rep Porter a commencé à s’énerver.

Malgré sa réputation de ne pas révéler ses questions, a-t-elle dit, le cabinet du médecin avait été informé “littéralement hier soir” qu’elle lui poserait des questions sur le code de réglementation qui s’applique au CDC – et elle avait reçu une confirmation.

Après plus de silence de la part du directeur, elle l’a expliqué pour lui: il a le pouvoir d’autoriser le paiement des soins et du traitement des personnes soumises à un examen médical, à une mise en quarantaine, à l’isolement et à la libération conditionnelle.

Il s’avère qu’il connaissait le pouvoir, il ne connaissait tout simplement pas le code.

“Super, donc tu es familier,” alluma Porter. “Dr Redfield: allez-vous vous engager pour le CDC en ce moment en utilisant cette autorisation existante pour payer les tests de diagnostic, gratuitement pour tous les Américains, indépendamment de l’assurance?”

“Eh bien, je peux dire que nous allons tout faire pour que tout le monde puisse …” commença-t-il – mais elle le coupa immédiatement.

“Non. Pas assez bien. Reprendre mon temps. Dr Redfield, vous avez l’autorité”, dit-elle, avant de poser à nouveau la question. “Allez-vous vous engager, dès maintenant, à utiliser l’autorité que vous détenez, en vertu de la loi, qui prévoit, en cas d’urgence sanitaire, des tests, des traitements, des examens, de l’isolement, sans frais – oui ou non?”

“Ce que je vais dire, c’est que je vais revoir en détail avec …” il essaya de nouveau – et fut de nouveau arrêté.

“Non. Reprendre mon temps.” Le représentant Porter lui a alors dit qu’elle et ses collègues lui avaient écrit il y a une semaine, soulignant ce pouvoir qu’il avait et lui demandant de l’invoquer, sans obtenir de réponse. Elle a donc posé la question une troisième fois.

“Ce que j’essayais de dire, c’est que le CDC travaille avec HHS maintenant pour voir comment nous opérationnalisons cela”, a-t-il répondu.

Cette réponse eut un long silence glacial, accompagné d’un regard tout aussi long et glacial.

“Dr Redfield … J’espère que cette réponse vous pèse lourdement. Parce qu’elle va peser très lourdement sur moi et sur chaque famille américaine.”

Il a essayé de manoeuvrer une fois de plus avec une réponse à l’emporte-pièce, disant qu’il “travaillait à l’opérationnaliser”, mais elle ne le laisserait pas partir.

“Dr Redfield, vous n’avez pas besoin de faire de travail pour l’opérationnaliser”, dit-elle impassible. “Vous devez vous engager envers le peuple américain pour qu’il entre et se fasse tester. Vous pouvez opérationnaliser la structure de paiement demain.”

Enfin, il a cédé.

“Je pense que vous êtes un excellent intervenant”, a-t-il concédé, “donc ma réponse est oui.”

“Excellent!” s’exclama-t-elle. “Tout le monde en Amérique entend cela? Vous êtes admissible à passer un test de dépistage du coronavirus et à le couvrir, quelle que soit l’assurance.”

Elle a ajouté: “Ne laissez pas le manque d’assurance aggraver cette crise.”

