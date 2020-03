La menace fantôme est en fait assez géniale

C’est un long débat: les préquels sont-ils bons? C’est une opinion assez populaire que non, ils ne le sont pas. Mais, les enfants qui ont grandi avec les préquels sont maintenant des adultes et ont plus de voix en ligne pour les défendre. De plus, aucune des préquelles n’est aussi mal notée que The Rise of Skywalker, le dernier film de la suite, sorti en décembre. Ce n’est pas que les opinions des critiques soient la fin, en tout cas. La grande chose à propos de Star Wars est qu’il y a tellement de personnages et de films que tout le monde peut avoir quelque chose qui leur parle. Mais quand il s’agit de The Phantom Menace, qui obtient le plus de haine des préquelles, ce n’est vraiment pas aussi mauvais que certains s’en souviennent. Voici pourquoi.

Ray Park en tant que Dark Maul dans «Star Wars Episode I: The Phantom Menace», montré à l’écran pendant que des musiciens se produisent pendant «Star Wars: In Concert» à l’Orleans Arena le 29 mai 2010 à Las Vegas, Nevada | Ethan Miller / .

C’est le seul film qui a Qui-Gon Jinn, un Jedi intéressant

Comme indiqué précédemment, The Phantom Menace obtient une très mauvaise réputation dans le discours de Star Wars. Beaucoup de problèmes avec cela ont à voir avec l’exposition. C’est le tout premier film préquelle et le premier film de Star Wars que George Lucas a fait depuis le retour du Jedi de 1983. L’histoire se concentre donc fortement sur l’introduction de tous ces personnages nouveaux mais très importants. L’un d’eux est Qui-Gon Jinn.

Bien que l’histoire puisse s’enliser par endroits, y compris Qui-Gon est essentiel. Cela ouvre la voie à la façon dont Anakin Skywalker a été introduit dans l’Ordre Jedi et montre également comment Obi-Wan Kenobi est devenu son maître. Sans oublier, Qui-Gon est l’un des Jedi les plus intéressants. Il utilise des tours d’esprit Jedi sur les gens, ce qu’ils ne sont pas vraiment censés faire.

Il est juste un gars calme et calme, discret mais essentiel. Dommage qu’il ne soit que dans un film, mais le roman Master & Apprentice entre vraiment dans sa dynamique et celle d’Obi-Wan, ce qui est fascinant. Il s’est éloigné du Code, comme mentionné ci-dessus, a refusé un siège au Conseil Jedi, et a été Padawan au Comte Dooku.

Il entre vraiment dans la politique de la République, presque plus que le reste des films

Une autre critique majeure que vous entendez beaucoup sur The Phantom Menace est qu’elle n’a pas d’intrigue. Bien que vous puissiez dire ce que vous voulez sur l’écriture et le dialogue, vous ne pouvez pas dire qu’il n’y a pas d’intrigue. Naboo, une planète généralement paisible avec une très petite armée, est prise en charge par la Fédération du commerce, et les Jedi interviennent.

Vous pourriez oublier, mais les Jedi sont les soldats de la paix de la galaxie et travaillent avec la République pour apporter cette paix. Donc, ils sont intervenus pendant ce blocus pour négocier la sortie de la planète, et c’est essentiellement le sujet du film. Il y a d’autres aspects, comme la confirmation que les Sith n’ont pas disparu et la prophétie d’Anakin Skywalker Chosen One, mais l’intrigue essentielle tourne autour de Naboo, de la reine Amidala et des changements majeurs au sein du Sénat.

C’est ce qui rend la menace fantôme si fascinante. Cela est examiné plus en détail avec The Clone Wars, mais la politique de la République est un grand centre d’intérêt ici. Étant donné que Star Wars concerne, eh bien, les guerres, ce premier film fait un excellent travail de tri pour le public. Il montre comment et pourquoi les planètes s’ennuient avec la République et comment cela mène potentiellement à la guerre des clones massive.

En outre, cette histoire politiquement lourde fait de Palpatine un leader politique. Cela faisait partie de son plan pour accéder au poste de chancelier et il manipule la reine Amidala pour lui donner ce pouvoir. Elle a désespérément besoin de sauver sa planète et le Sénat de la République ne fait rien. Palpatine utilise Amidala comme un pion pour expulser le chancelier Velorum et lui ouvre la voie.

C’est vraiment la seule fois où Padmé obtient sa juste part à l’écran et une écriture décente

En parlant de la reine Amidala, elle a un rôle vraiment important dans The Phantom Menace. Comme indiqué ci-dessus, sa planète est celle qui est sous le blocus de la Fédération du commerce et qui a finalement été envahie. Elle est le leader de la planète et est même prête à voyager, risquant la prison, pour être avec son peuple.

Bien que Padmé soit si souvent négligé ou rejeté comme un personnage faible, ce n’est tout simplement pas vrai. L’épisode I montre à quel point elle est forte et un très bon tireur aussi. Elle utilise son expertise diplomatique pour gagner la confiance des Gungans, la population indigène que Naboo a ignorée pendant des années. Elle est en première ligne en ce qui concerne les combats, et elle n’a que 15 ans quand tout se passe.

Bien qu’elle n’ait pas la meilleure écriture dans Revenge of the Sith, The Phantom Menace et Attack of the Clones ont vraiment frappé la maison que Padmé Amidala est une icône politique. Et The Clone Wars le montre plus loin, avec ses discours incroyablement émouvants et le fait qu’elle a été ciblée à plusieurs reprises par des assassins. Tout le monde voulait sa mort parce qu’elle était trop puissante pour rester en vie. Et tout a commencé avec The Phantom Menace.

“Duel des destins.” C’est ça. C’est la dernière raison.

Ce dernier est vraiment le seul dernier point que vous devez avoir sur The Phantom Menace. “Duel des destins.” Il gifle, il gifle toujours, et la scène de combat sur laquelle il joue est l’une des meilleures de Star Wars.

Tout d’abord, Dark Maul fait sa grande entrée dans ce film, qui alerte les Jedi sur le fait que les Sith ne sont pas éteints, ce qu’ils pensaient depuis 1000 ans. Et Maul est un combattant. Il est mortel, cruel et terriblement rapide. The Clone Wars aborde plus son personnage et son histoire, mais dans ce premier film, Dark Maul était l’étoffe des cauchemars.

Alors que Dark Maul tuant Qui-Gon est incroyablement triste, cela rend Obi-Wan Kenobi tuant Maul encore plus satisfaisant. Alors que “Battle of the Heroes” est génial, il y a vraiment quelque chose à dire sur “Duel of the Fates”.