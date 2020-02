La mère d’Amanda Bynes décidera si elle épouse son fiancé

2020-02-19 22:30:05

La mère d’Amanda Bynes, Lynn, aura le dernier mot sur la question de savoir si la star épouse son fiancé Paul Michael, car elle est la conservatrice d’Amanda.

L’actrice de 33 ans a révélé la semaine dernière qu’elle était fiancée à son nouveau mec, mais son statut relationnel devra être approuvé par sa mère Lynn avant de pouvoir faire le noeud avec Paul.

Lynn est la conservatrice d’Amanda et a le dernier mot dans de nombreux aspects de la vie de sa fille, y compris de permettre ou non à la star de se marier.

Neama Rahmani, présidente de West Coast Trial Lawyers, a déclaré au magazine Us Weekly: “En tant que conservatrice d’Amanda, sa mère a la responsabilité des décisions de sa fille, y compris si elle doit ou non l’autoriser à se marier.

“Si les parents d’Amanda n’ont pas consenti au mariage, ils peuvent demander au tribunal d’annuler le mariage sur la base de” l’état d’esprit “d’Amanda. ”

La star de “ She’s The Man ” a annoncé son engagement avec une photo sur Instagram de sa propre main, portant une grande bague de fiançailles en diamant, placée sur la main de son nouveau partenaire.

Elle a écrit à côté du cliché: “Engagée pour l’amour de ma vie (sic).”

Selon les informations de l’époque, Amanda – qui a interrompu sa carrière en 2010 au milieu de problèmes de toxicomanie et de santé mentale – et son fiancé se sont rencontrés pour la première fois à la fin de 2019 et l’actrice est frappée.

Un initié a déclaré: “Elle semble heureuse.”

Amanda – diplômée du Fashion Institute of Design & Merchandising en juin 2019 – résiderait actuellement dans une maison sobre.

Il a été rapporté en juin que l’étoile en difficulté avait pu assister à son diplôme après avoir obtenu un laissez-passer d’une journée de l’institut de santé mentale dans lequel elle séjournait depuis qu’elle avait subi une “rechute induite par le stress” l’année dernière.

Une source a déclaré à l’époque qu’Amanda avait obtenu “un laissez-passer d’une journée parce qu’elle s’en sortait assez bien en traitement”.

Après avoir assisté à la remise des diplômes, Amanda est retournée directement à l’établissement de santé mentale pour poursuivre le traitement.

