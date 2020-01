La mère de Céline Dion est décédée

2020-01-17 19:00:05

La mère de Céline Dion, Thérèse Tanguay Dion, est décédée à l’âge de 92 ans, deux jours seulement après le quatrième anniversaire de la mort du mari de Céline, René Angelil.

Thérèse – qui était affectueusement surnommée «Maman Dion» dans son Canada natal – est décédée à l’âge de 92 ans, selon Radio-Canada, qui a annoncé la nouvelle vendredi (17.01.20).

On pense que Thérèse – qui avait 14 enfants dont Céline – est décédée jeudi soir (16.01.20), et était entourée de sa famille au moment de son décès.

Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait pas quels enfants de Thérèse, y compris Céline, étaient avec elle à l’époque, et il n’y a pas d’autres détails sur sa mort.

Pour le hitmaker “ My Heart Will Go On ”, la mort de Thérèse survient deux jours seulement après le quatrième anniversaire de la mort du mari de Céline, René Angelil, et jeudi a également marqué le quatrième anniversaire du décès de son frère Daniel.

Céline est actuellement sur sa “ Courage World Tour ” et devrait se produire à Miami au cours du week-end, mais il est difficile de savoir si les spectacles auront lieu ou non.

La chanteuse de 51 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux cette semaine pour marquer l’anniversaire du décès de son mari, où elle l’a remercié d’avoir “veillé” sur elle et leurs fils René-Charles, 19 ans, et les jumeaux Eddy et 10 ans Nelson.

Elle a écrit: “Il n’y a pas une journée où je ne pense pas à ton magnifique sourire. Tu nous manques, merci de veiller sur nous mon amour. Je t’aime, Céline xx …

“Il ne se passe pas un jour sans que je pense à ton beau sourire. Tu nous manques, merci de veiller sur nous mon amour. Je t’aime. Céline xx … (sic)”

Céline a récemment admis qu’elle était prête à retrouver l’amour et à se remarier, mais elle n’est pas inquiète si elle ne trouve pas de nouveau partenaire car elle a toujours le directeur musical “en” elle.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était prête à se remarier et si elle sortait à nouveau, elle a répondu: “Je ne sors pas. Je n’ai pas de petit ami et vous savez, cela ne signifie pas que je ne trouverai personne dans ma vie. Si Oui, ce serait formidable, sinon, ce serait formidable parce que je suis toujours amoureux.

“Une fois que vous êtes tellement amoureux, vous savez, j’ai vécu toute ma vie avec René. Il est toujours en moi. Je le vois à travers les yeux de mes enfants tous les jours. Je suis tellement passionné par la vie et J’ai tellement de chance d’avoir mes trois beaux fils.

“Mais, je garde tout ouvert. Si ça arrive, je ne cherche pas ça. Je pense que c’est quelque chose qui arrive, que tu ressens, qui vient, et maintenant, si j’avais quelqu’un dans ma vie, je dirais vous parce que j’ai été un livre ouvert toute ma vie. Si je le fais, je reviendrai vous en parler. “

